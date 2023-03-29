Самодельный украинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством, атаковал территорию газонасосной станции в Белгороде, сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
По информации источника издания, атака была совершена поздно вечером 27 марта, а 28 марта во время осмотра стало известно, что осколки повредили резервуар и сам газопровод, однако возгорания не последовало.
В результате происшествия никто не пострадал.
Согласно предварительным данным, беспилотник запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области.
Источник: http://gp.by
© Правда Гомель