Самодельный украинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством, атаковал территорию газонасосной станции в Белгороде, сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации источника издания, атака была совершена поздно вечером 27 марта, а 28 марта во время осмотра стало известно, что осколки повредили резервуар и сам газопровод, однако возгорания не последовало.

В результате происшествия никто не пострадал.

Согласно предварительным данным, беспилотник запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области.

Источник: http://gp.by

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