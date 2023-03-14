Итак, если вы полагаете, что вас унизили или оскорбили в сети, смело обращайтесь в правоохранительные органы. Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь квалифицирует оскорбление как умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме, циничное деяние, противоречащее нормам поведения, принятым в обществе. Причем оно может быть выражено как словесно, так и, к примеру, посредством вульгарных жестов.

Если кто-то полагает, что спрятался в чате под любым ником и может позволить себе не стесняться в выражениях в адрес оппонента, то это не так. В интернете действуют те же моральные ограничения, что и в реальной жизни: безнаказанно оскорблять и клеветать на электронной площадке не получится.

Грань между грубыми высказываниями в адрес оппонента и оскорбительными словами слишком тонкая, а значит, следует следить за своими словами. Ведь любой человек оставляет в сети электронные следы и IP-адреса, а еще можно сделать скриншоты страниц, чтобы доказать вину обидчика.

В 2021 году в Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь появилась статья 10.2, которая предусматривает за оскорбление в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в СМИ, распространенной в Интернете, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, привлечение к административной ответственности. Обидчику грозит штраф от 10 до 200 базовых величин (сегодня эта сумма составляет от 370 до 7,4 тыс. руб.), или общественные работы, или административный арест. С юридического лица за оскорбление в сети спросят еще строже – штраф для таких нарушителей предусмотрен от 30 до 200 базовых величин (1 тыс. 110 руб. до 7,4 тыс. руб.).