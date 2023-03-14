Современный мир трудно представить без гаджетов. Правда, общение во всемирной паутине иногда сопряжено с откровенным хамством и даже оскорблениями. Но за грубость в интернете придется отвечать, причем по закону привлечь к ответственности обидчика могут уже с 14 лет. Рассказываем, что грозит за оскорбление в интернете.
Итак, если вы полагаете, что вас унизили или оскорбили в сети, смело обращайтесь в правоохранительные органы. Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь квалифицирует оскорбление как умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме, циничное деяние, противоречащее нормам поведения, принятым в обществе. Причем оно может быть выражено как словесно, так и, к примеру, посредством вульгарных жестов.
Если кто-то полагает, что спрятался в чате под любым ником и может позволить себе не стесняться в выражениях в адрес оппонента, то это не так. В интернете действуют те же моральные ограничения, что и в реальной жизни: безнаказанно оскорблять и клеветать на электронной площадке не получится.
Грань между грубыми высказываниями в адрес оппонента и оскорбительными словами слишком тонкая, а значит, следует следить за своими словами. Ведь любой человек оставляет в сети электронные следы и IP-адреса, а еще можно сделать скриншоты страниц, чтобы доказать вину обидчика.
В 2021 году в Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь появилась статья 10.2, которая предусматривает за оскорбление в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в СМИ, распространенной в Интернете, иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, привлечение к административной ответственности. Обидчику грозит штраф от 10 до 200 базовых величин (сегодня эта сумма составляет от 370 до 7,4 тыс. руб.), или общественные работы, или административный арест. С юридического лица за оскорбление в сети спросят еще строже – штраф для таких нарушителей предусмотрен от 30 до 200 базовых величин (1 тыс. 110 руб. до 7,4 тыс. руб.).
Если слова обидчика можно истолковать двояко и дело доходит до суда – назначается экспертиза, с ее помощью компетентные органы определяют, действительно ли сообщение в паблике является оскорбительным в контексте диалога.
Кроме того, согласно ст.152, 153 Гражданского кодекса Республики Беларусь, человек, которого оскорбили, может обратиться в суд с исковым заявлением о защите чести и достоинства. Через суд можно потребовать опровержения порочащих честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если их распространитель не докажет, что факты соответствуют действительности. Также есть смысл требовать в данном исковом заявлении денежной компенсации за нанесенный моральный вред.