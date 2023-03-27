Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 27 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.

Глава государства дал согласие на назначение:

Петрожицкого Дмитрия Евгеньевича — первым заместителем председателя Гомельского облисполкома,
  Лазаревич Надежды Анатольевны — первым заместителем председателя Минского горисполкома,
Черникова Александра Владимировича — заместителем председателя Минского горисполкома,
  Лободинского Сергея Николаевича — председателем Брестского горисполкома,
  Горбача Александра Анатольевича — председателем Добрушского райисполкома,
  Завацкого Анатолия Николаевича — председателем Вилейского райисполкома,
  Колоса Дмитрия Анатольевича — председателем Узденского райисполкома,
  Ермолицкого Сергея Владимировича — председателем Круглянского райисполкома,
  Мелконяна Геворга Гарниковича — председателем Хотимского райисполкома,
  Акулича Дмитрия Михайловича — председателем Чаусского райисполкома,
  Морозова Виталия Михайловича — главой администрации Железнодорожного района Гомеля,
  Сысоя Игоря Анатольевича — генеральным директором ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»,
  Ковалева Александра Валентиновича — генеральным директором ОАО «Белшина»,
  Соглаева Сергея Николаевича — генеральным директором ОАО «Доломит»,
  Демиденко Игоря Михайловича — генеральным директором производственно-торгового РУП «Белмедтехника»,
  Горбича Юрия Леонидовича — заместителем министра здравоохранения,
  Картуна Андрея Михайловича — заместителем министра экономики,
  Василевской Натальи Валерьяновны — заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли,
  Голуба Игоря Владимировича — директором Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций,
  Власика Дмитрия Леонидовича — управляющим делами Брестского облисполкома,
  Козела Дмитрия Ивановича — председателем Гомельского райисполкома,
  Кириченко Петра Алексеевича — членом Гомельского облисполкома,
  Липовской Юлии Викторовны — членом Гомельского облисполкома,
  Саксонова Александра Александровича — членом Могилевского облисполкома,
  Кравцова Сергея Владимировича — генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию»,
Токуна Олега Валерьевича — заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.

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