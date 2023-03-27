Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 27 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.
Глава государства дал согласие на назначение:
|Петрожицкого Дмитрия Евгеньевича
|— первым заместителем председателя Гомельского облисполкома,
|Лазаревич Надежды Анатольевны
|— первым заместителем председателя Минского горисполкома,
|Черникова Александра Владимировича
|— заместителем председателя Минского горисполкома,
|Лободинского Сергея Николаевича
|— председателем Брестского горисполкома,
|Горбача Александра Анатольевича
|— председателем Добрушского райисполкома,
|Завацкого Анатолия Николаевича
|— председателем Вилейского райисполкома,
|Колоса Дмитрия Анатольевича
|— председателем Узденского райисполкома,
|Ермолицкого Сергея Владимировича
|— председателем Круглянского райисполкома,
|Мелконяна Геворга Гарниковича
|— председателем Хотимского райисполкома,
|Акулича Дмитрия Михайловича
|— председателем Чаусского райисполкома,
|Морозова Виталия Михайловича
|— главой администрации Железнодорожного района Гомеля,
|Сысоя Игоря Анатольевича
|— генеральным директором ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»,
|Ковалева Александра Валентиновича
|— генеральным директором ОАО «Белшина»,
|Соглаева Сергея Николаевича
|— генеральным директором ОАО «Доломит»,
|Демиденко Игоря Михайловича
|— генеральным директором производственно-торгового РУП «Белмедтехника»,
|Горбича Юрия Леонидовича
|— заместителем министра здравоохранения,
|Картуна Андрея Михайловича
|— заместителем министра экономики,
|Василевской Натальи Валерьяновны
|— заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли,
|Голуба Игоря Владимировича
|— директором Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций,
|Власика Дмитрия Леонидовича
|— управляющим делами Брестского облисполкома,
|Козела Дмитрия Ивановича
|— председателем Гомельского райисполкома,
|Кириченко Петра Алексеевича
|— членом Гомельского облисполкома,
|Липовской Юлии Викторовны
|— членом Гомельского облисполкома,
|Саксонова Александра Александровича
|— членом Могилевского облисполкома,
|Кравцова Сергея Владимировича
|— генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию»,
|Токуна Олега Валерьевича
|— заместителем начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.