«Авангард» узнал, какие мероприятия запланированы на весенние каникулы.

В костюме спасателя

Сегодня узовские школьники побывали на экскурсии в Коммунаровской пожарной аварийно-спасательной части, где увидели работу спасателя воочию. Учащиеся старших классов примерили на себе костюм спасателя, ознакомились с противопожарным оборудованием, также научились правильно разжигать и тушить костер. Наибольший интерес у ребят вызвала пожарная машина.

Лагеря и подготовка

На этой неделе в школах района работают лагеря дневного пребывания и спортивно-оздоровительные площадки. Приближается первый этап олимпиад, поэтому учащиеся и на каникулах активно готовятся показать свои знания. Некоторые школы запланировали репетиции экзаменов, чтобы помочь ребятам подготовиться к предстоящей проверке знаний.

Безопасность, спорт и творчество

28 марта в кинотеатре «Крынiца» сотрудники РОЧС расскажут ребятам, как провести каникулы безопасно. В этот же день в районном Доме культуры школьники района примут участие в конкурсе талантов.

29 марта в СШ №1 пройдет познавательная квест-игра. 30 марта гимназия райцентра проведет большой спортивный турнир, а Уваровичская средняя школа второй год подряд организует патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Квітней, Беларусь! #УваравічыФэст».

Алина ЮРИНСКАЯ

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