В Совете Министров состоялось заседание организационного комитета по обеспечению подготовки и проведения в Республике Беларусь в 2023 году II Игр стран СНГ под председательством заместителя Премьер-министра Игоря Петришенко.

По итогам заседания был утвержден логотип игр – орнаментальная восьмиконечная звезда, расцветающая в динамичный яркий василек. Талисманом игр будет самобытная белорусская рысь (Рыся). Слоган – «Сильный характер – яркая игра!».

– Яркая айдентика мероприятия отражает торжество спорта и гостеприимный национальный колорит, – отметил начальник отдела маркетинга Национального олимпийского комитета Беларуси Виталий Островский.

Он рассказал, что во время разработки концепции фирменного стиля опирались на творчество белорусской художницы-примитивистки из Слуцкого района, мастерицы ковров ручной работы Алены Киш.

Напомним, II Игры стран СНГ пройдут с 3 по 15 августа 2023 года по 20 видам спорта.