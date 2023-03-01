В Год мира и созидания на страницах «Авангарда» стартует проект «Даёшь молодежь!» Мы будем рассказывать о самых активных, талантливых, одаренных и креативных представителях молодого поколения, которые своим примером заряжают других и вносят весомый вклад в развитие и процветание родного края. Первый герой нашего проекта – учащийся Бушевской школы Станислав Сивенков: стал победителем онлайн-конкурса косплея «Вы мой герой». О своих увлечениях, жизненных принципах, любви к спорту и патриотизме юноша поделился с читателями районки.

Со Станиславом встречаемся в школьных стенах. О том, что передо мной стоит герой моей статьи, догадаться было несложно, ведь его не раз уже видела в качестве участника и победителя различных спортивных соревнований. Поэтому не могу не поинтересоваться, каким видам спорта он отдает предпочтение.

– Спортом увлекаюсь с раннего детства, а придя в школу, начал пробовать себя буквально во всем. Сейчас меня уже можно сравнить с универсальным спортсменом, о чем свидетельствует немалое количество наград. Я показываю хорошие результаты в беге на длинные дистанции, охотно играю в футбол и волейбол, неоднократно становился лучшим в районе по стрельбе из пневматической винтовки, занимал призовые места и в области. Лыжи – это тоже моя страсть. Честь родной школы и района всегда стараюсь представить достойно, – рассказывает одиннадцатиклассник.

– Как я понимаю, физическая культура у тебя один из самых любимых школьных уроков, а на что еще делаешь упор в учебе?

– Мне нравятся гуманитарные дисциплины, но особое место я бы отвел истории Беларуси. Немалую роль в этом, безусловно, сыграла учитель истории Дарья Валерьевна Пыжикова, которая смогла увлечь своим предметом, помогла осознать, насколько богата и уникальна наша республика, какой она прошла нелегкий и долгий путь становления, независимости и суверенитета. Считаю, что каждый из нас должен не только гордиться наследием своей страны, но и делать все от него зависящее, чтобы историю, написанную кровью миллионов погибших в годы военного лихолетья, никто не смог переписать. А мы, представители молодого поколения, должны быть яркими и достойными продолжателями наших предков, быть патриотами своей страны не только на словах, но и на деле.

– А в чем в твоем понимании заключается патриотизм?

– Патриотизм для меня – это не только про любовь к Родине, это прежде всего про готовность в любой момент встать на ее защиту, даже с оружием в руках. Признаюсь, никогда не понимал тех, кто старается «откосить» от службы в армии. Лично для меня – это одна из главных целей. По примеру своего двоюродного брата мечтаю служить в спецназе МВД и сдать на краповый берет – символ мужества, чести и достоинства военнослужащих внутренних войск МВД Республики Беларусь.

– Как считаешь, для сельских ребят сегодня созданы все необходимые условия для раскрытия потенциала?

– На мой взгляд, в нашей стране возможности для всех равны, и это никак не зависит от места проживания. Бе-зусловно, сейчас у ребят есть все, чтобы успешно учиться, заниматься спортом и творчеством, вести активную общественную жизнь, продвигать свои идеи и задумки. Взять хотя бы нашу школу: если хочешь подтянуть свои знания по учебным предметам и основательно подготовиться к экзаменам, то можешь посещать факультативы, различные кружки. Можешь участвовать в волонтерском движении. Одним словом, можно развиваться в разных направлениях.

– Как думаешь, какие качества должны быть присущи современной молодежи?

– В первую очередь нужно быть целеустремленными и двигаться только вперед, быть лидерами во всем и уметь повести за собой других, являясь примером для окружающих. Еще необходимо вести и пропагандировать здоровый образ жизни, никогда не оставаться в стороне от добрых дел, жить активной общественной жизнью, любить свою Родину, испытывать гордость за то, что ты белорус, и делать все для развития и процветания страны.

– Что тебе помогает быть лидером молодежного движения?

– Я всегда в курсе, чем живет школа и населенный пункт. Никогда не занимаю сторону пассивного наблюдателя. Не пропускаю ни одно спортивное мероприятие, участвую в патриотических велопробегах по местам воинской славы. К слову, в этом направлении в нашей школе делается очень многое. Также участвую в «Школе Активного Гражданина», волонтерском движении, во всех культурно-массовых мероприятиях. К тому же предпочитаю активный отдых, люблю походы, рыбалку, увлекаюсь охотой, но только в качестве наблюдателя, ведь прогуляться по лесу для меня – сплошное удовольствие.

– Какие из последних достижений для тебя наиболее значимы?

– Буквально на днях я занял третье место в районном этапе областного смотра-конкурса «Лидер года-2023» и стал победителем онлайн-конкурса косплея «Вы мой герой», проводимого Могилевским институтом МВД. Для участия в данном конкурсе я выбрал образ Глеба Жеглова: честного, бескомпромиссного, преданного идее искоренения преступности. Воссоздать этот образ мне помогли учителя. В результате наш коллективный труд принес достойный результат. Есть в моей копилке и другие победы, и каждая из них для меня значима.

– В завершение нашего разговора скажи, каким ты видишь себя лет так через десять?

– Успешным и состоявшимся в профессии человеком, за плечами у которого служба в армии, учеба в вузе или ссузе. Хотелось бы жить и работать в областном центре, но это не значит, что я бегу от сельской жизни. Просто в той профессии, в которой планирую реализоваться, по-другому не получится. А в целом хочу, чтобы мои земляки гордились моими успехами. Поверьте, я сделаю все возможное, чтобы прийти к своей цели.

– Желаю тебе успехов и реализации всех задумок. Спасибо за интересную беседу.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора