Федерация профсоюзов Беларуси провела очередной ежемесячный мониторинг цен основных продуктов питания, наиболее востребованных населением.

Представители национального профцентра посетили 117 районов и городов и зафиксировали цены и наличие товара в 234 магазинах. Особое внимание народный контроль уделил молочной продукции (маслу сливочному, молоку, сметане, сырам, творогу), яйцам, мясу, рыбе, крупам, овощам и фруктам.

И если последние несколько лет Федерация профсоюзов упорно обращала внимание партнеров в лице соответствующих министерств и ведомств на упорный рост цен на крупы (особо отличались пшено и гречка), то на этот раз зафиксировано падение цен на них. В пределах 2-4 % подешевели крупа гречневая, манная, перловая, пшенная. Наметилось снижение цен на рис, растворимый кофе и черный чай.

Изменение цен менее 1% зафиксировано на говяжью тушенку,

консервы фруктовые для детского и диетического питания, куры, молочные продукты, сахар, спички, яйца.

В районе 3% выросла цена на муку пшеничную высшего сорта, хлопья овсяные, вареную колбасу. Несколько выше стали стоить сосиски и сардельки первого сорта, печень говяжья.

За месяц подорожали и некоторые виды плодоовощной продукции, сказалась сезонность. На 31% увеличились в цене помидоры, на 24% — перец сладкий, лук репчатый – в районе 10%. В то же время можно отметить снижение цен на огурцы – 32%, картофель – 3%, чеснок – 1,5%. На прежнем уровне оставались цены на бананы, цитрусовые, морковь.

Анализ цен на плодоовощную продукцию позволил отметить некоторые различия в региональном разрезе.

Так, стоимость плодоовощного набора, включающего по 1 кг капусты, картофеля, моркови, свеклы, лука и яблок составила (по возрастанию): в Гродненской области – 7,61 руб., Брестской – 7,75 руб., Минской – 8,16 руб., Могилевской – 8,23 руб., Гомельской – 8,81 руб., Витебской области – 9,06 руб., г. Минске – 9,40 руб.

Народный контроль отмечает, что эти продукты имеют существенное значение для пенсионеров, студентов и некоторых других категорий граждан. Поэтому в Федерации профсоюзов заявляют о том, что к формированию цен на плодоовощную продукцию должны быть единообразные подходы. Тем более с учетом того, что на это межсезонье стабилизационные фонды были укомплектованы полностью и даже с некоторым запасом.

Профсоюзы не один год обращали внимание правительства на рост цен на традиционные для белорусов овощи. С учетом этого в национальном профцентре проанализировали, что произошло с отечественным борщовым набором за последний год.

Выяснилось, что по сравнению с мартом 2022 года цены на отдельные виды овощной продукции снизились. На капусту – на 53,5%, картофель – 32,4%, морковь – 26,3%, свеклу – 36,4%, чеснок – 34,2%, яблоки – 5,4%.

«Свою положительную роль в решении данного вопроса сыграло постановление №658 «О стабилизационных фондах», которое правительство приняло в октябре прошлого года», — считают в Федерации профсоюзов. Поэтому есть договоренность, что с учетом практики его применения по итогам этого межсезонного периода при поступлении обоснованных предложений от заинтересованных оно будет откорректировано и продолжит свою работу».

ГОМЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ