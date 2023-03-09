Финалисты конкурса «100 идей для Беларуси» представят свои разработки на XXIX Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2023, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Финал республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» состоялся 28 февраля в Национальной библиотеке. Организаторы — Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Министерством образования, Государственным комитетом по науке и технологиям и НАН Беларуси, получили около 1,2 тыс. заявок на участие в конкурсе.

В финале было представлено 129 проектов. Учащиеся, студенты и молодые ученые презентовали свои проекты и защищали их перед экспертным советом. На экспозиции наряду с разработками конкурсантов были представлены также 14 разработок финалистов и победителей проекта разных лет, внедренные в реальный сектор экономики.

По итогам защиты проектов жюри объявило 20 победителей в 10 номинациях конкурса.

Финалисты конкурса представят свои разработки на ТИБО-2023, соответствующие тематике мероприятия. Форум состоится 18-21 апреля в «Минск-Арене».

belta.by