24 марта 1882 г. Роберт Кох объявил всему миру об открытии возбудителя туберкулеза, в связи с этим данный день стали называть Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

Туберкулез — это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза (туберкулезной палочкой, палочкой Коха), может поражать многие органы в нашем организме, но большинство случаев заболевания туберкулезом приходится на легкие. Основными симптомами является : длительный кашель( более 3 недель), боль в грудной клетке, потливость преимущественно в ночное время, резкое похудание за короткие сроки, потеря аппетита, повышение температуры тела до 37,2-37,5 С в течении длительного времени, общее недомогание и слабость.

Сегодня туберкулез перестал быть болезнью бедных и голодных. Да, конечно же, данное заболевание поражает, в большей степени, людей, кто живет бедно, но часто достаточно перенести болезнь на ногах, пережить легкий стресс, чрезмерно увлечься похуданием – и как итог, имеем организм, «прекрасно подготовленный» для инфицирования туберкулезом. Поэтому надеяться на свое социальное положение не стоит, а лучше преждевременно задуматься о профилактике, в данном случае основной профилактикой заболевания является регулярное прохождение флюорографии. Этот метод может помочь выявить болезнь в ее «зародышевом» состоянии, т.к. туберкулез на ранних стадиях может протекать бессимптомно.

Начнем с того, что представляет собой флюорография. Флюорография — это скрининговое рентгенологическое исследование, при котором выполняется фотографирование флуоресцентного экрана, на который спроецировано рентгенологическое изображение внутренних органов. Главное преимущество исследования для массовой профилактики населения заключается в простоте и быстроте.

Многие люди боятся прохождения рентгенологического обследования из-за ионизирующего излучения. Во-первых, оно действует сотые доли секунды на организм, во-вторых, доза облучения при флюорографии эквивалентна дозе, получаемой человеком за 2-8 дней загара на солнце и даже безопаснее длительного полета на самолете, в-третьих флюорографические аппараты ежегодно проходят проверку на соответствие действующим нормам излучения. К тому же, у каждого пациента в амбулаторной карте имеется лист учета лучевой нагрузки, в котором суммируется дозы полученного излучения и контролируется превышение этих доз.

Так же целью исследования является не только выявление туберкулеза, но и других заболеваний органов дыхания, как рак легких, саркоидоз, лимфогранулематоз и другие лимфопролиферативные заболевания, которые в начальных стадиях хорошо поддаются лечению.

Внимательное отношение к своему здоровью, своевременное прохождение флюорографического исследования, обращение за помощью к врачу при появлении симптомов, характерных для туберкулеза помогут избежать тяжелых форм заболевания.

24 марта в рамках всемирного дня борьбы с туберкулезом в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована «горячая» телефонная линия с врачом — фтизиатром Черновой И.В. по телефону 7-08-92 с 11.00 до 13.00.

Врач-фтизиатр Чернова И.В.