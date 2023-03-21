Скорбная годовщина — завтра исполнится 80 лет со дня сожжения Хатыни. Эта белорусская деревня, уничтоженная вместе с жителями, половина которых были детьми, стала символом трагедии, напоминанием о безжалостном геноциде мирного населения Беларуси только потому, что одни люди возо­мнили себя избранными и наделили правом распоряжаться жизнями других. Тогда нацизму дали достойный отпор. Но когда историю забывают или пытаются исказить, она повторяется. Белорусы это понимают: память о трагедии сотен сожженных деревень бережно хранится, а Хатынь стала их воплощением. Особое внимание мемориальному комплексу уделяется на самом высоком уровне — Президент страны неоднократно посещал Хатынь, в день республиканского субботника принял участие в работах по благоустройству, а также поддержал идею о возведении здесь церкви и музея. «И надо его (мемориальный комплекс. — Прим. ред.) привести в порядок. А во имя чего? Во имя того, чтобы мы своих детей и внуков сюда приводили. И чтобы они, зная вот это историческое развитие нашей страны, знали, сколько за это жизней положили, невинных людей сколько погибло. Чтобы они это ценили и берегли в своей памяти, переносили это на страну», — сказал белорусский лидер в Хатыни во время встречи с журналистами 23 сентября 2022 года.

Сожженные надежды

Ранняя весна — время таяния снегов, свежего ветра и расцветающих надежд. Вряд ли кто-то из 149 жителей Хатыни в марте 1943-го мечтал навечно остаться в памяти потомков. Скорее люди занимались насущными делами, готовились к посевной да надеялись на скорейшее освобождение от немецко-фашистской оккупации, как и мирное население сотен других белорусских деревень. Но злая чужая воля распорядилась иначе…

22 марта 1943 года партизанский отряд «Мститель», действовавший на территории Плещеницкого и Логойского районов, нанес очередной удар по оккупантам недалеко от Хатыни. Разъяренные потерями, те решили отыграться на мирных людях.

— Каратели окружили деревню двумя кольцами оцепления. Во внешнем стояли немцы, они следили за лесом на случай, если партизаны вздумают деблокировать деревню, во внутреннем — полицаи. Каждый дом проверили, всех жителей, невзирая на пол и возраст, согнали в пуню — строение, где хранился необмолоченный хлеб. В конце марта там уже оставалась только солома. Большое помещение разделяли на три части невысокие бревенчатые венцы. Некоторые уселись на них в ожидании. Люди тихо переговаривались, никто и представить себе не мог, зачем их всех здесь заперли. Неладное почувствовали, когда сквозь щели в стене увидели, что полицаи принялись обкладывать стены соломой, а затем поливать бензином, — восстанавливает события того страшного дня Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь». — Под напором обезумевших от боли и ужаса людей ворота сарая рухнули, и объятые пламенем люди стали выбегать на улицу. Но каратели этого ждали: из пулеметов, установленных перед воротами, они принялись расстреливать горящих людей.

В огне и под пулями погибли 149 человек, 75 из них не исполнилось и 16 лет.

Как-то довелось услышать спекулятивное мнение, что в трагедии Хатыни виноваты партизаны: дескать, не следовало им устраивать засаду возле деревни. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую! За годы оккупации гитлеровцы и их пособники уничтожили таким образом сотни сельских населенных пунктов, разве что с небольшими вариациями. Например, прежде чем сжечь взрослых, они могли сбросить их детей в колодец и швырнуть сверху гранаты. Или не расстреливать горящих людей, вырвавшихся из огненной западни, а закалывать их штыками. Суть от этого не меняется: происходило целенаправленное уничтожение белорусского народа, принимавшее зверские, изуверские формы.

Список жертв растет

Одним из ключевых элементов мемориального комплекса «Хатынь» является «Кладбище деревень» — символическое захоронение еще 185 сел Беларуси, уничтоженных вместе с жителями фашистскими захватчиками и не восстановленных после Великой Отечественной войны. Земля из этих деревень заложена в урны на некрополе. По результатам расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, возбужденного Генеральной прокуратурой в апреле 2021-го, стало известно еще как минимум о 30 таких деревнях.

— «Кладбище деревень» в Хатыни расширяться не будет, однако память деревень, разделивших ее судьбу, о которых стало известно недавно, увековечена в одном из залов музея, построенного в Хатыни по поручению Главы государства, — сообщил Артур Зельский. — Дело в том, что мемориальный комплекс — одна из визитных карточек Беларуси — является историко-культурной ценностью, а значит, мы не вправе вносить изменения и дополнения в его облик. Однако есть музей, информационные панели — значит, есть возможность показать трагедию этих деревень и сохранить память о них с помощью современных технологий.

Директор мемориального комплекса отметил, что при организации экспозиции, посвященной сожженным деревням, использованы материалы, переданные Генеральной прокуратурой.

Музей, как и церковь, возведен к 80-летней годовщине хатынской трагедии. Работы по строительству музея и его наполнению велись параллельно согласно концепции художественного решения экспозиции, разработанной Артуром Зельским еще в 2021 году. Кроме того, капитальному ремонту и реконструкции подверглась центральная часть мемориала.

— Необходимо было отремонтировать бетонное основание для плит символической «Крыши сарая». Строители снимали каждую плиту, приводили в порядок, зашлифовывали и устанавливали на место. Это был очень тяжелый кропотливый труд. Такой же реконструкции подвергся элемент «Последний путь». Отремонтированы основания символического «Венца памяти» и скульптуры «Непокоренный». Рядом уложена гранитная брусчатка, сделанная специально для Хатыни, по которой теперь могут двигаться не только пешеходы, но и люди с ограниченными возможностями. Сделаны удобные пандусы для передвижения: строители постарались обеспечить для всех максимальный доступ на территорию мемориала. Реконструкции подверглось и «Кладбище деревень», причем основные элементы пришлось отливать заново и устанавливать на специальные бетонные основания, чтобы они выдерживали перепады температур и изменения влажности почвы, — приводит подробности Артур Зельский.

Работы на мемориальном комплексе «Хатынь» получили статус всебелорусской молодежной стройки. Под руководством специалистов-строителей здесь действовали молодежные стройотряды БРСМ.

— Сотрудники комплекса, проводя экскурсии для этих молодых людей, старались обратить внимание, что они не просто приехали работать на очередной строительный объект, а своими руками творят историю, — подчеркнул директор мемориального комплекса. — Пройдет время — бывший стройотрядовец привезет в Хатынь свою семью и сможет показать конкретный элемент, над котором он трудился. Это сама история, и они стали причастны к ней.

Запрос на правду

Несмотря на проведение капитального ремонта, комплекс не переставал работать. Если в 2021 году Хатынь вместе с филиалами приняла 226 тысяч гостей, то в 2022-м — 283 тысячи. При этом Артур Зельский акцентировал, что изменился состав посетителей:

— В предыдущие годы большинство составляли граждане государств СНГ, преимущественно России, а в 2022-м это граждане Беларуси. Год народного единства и исторической памяти не прошел даром: люди активизировались в стремлении прикоснуться к истории своего народа, своим корням.

Не последнюю роль в этом запросе сыграли и всё новые факты жутких зверств, открывающиеся при расследовании дела о геноциде белорусского народа.

— К взаимопониманию между народами, осознанию, что все равны, все имеют право жить в мире, без указаний со стороны, к уважению суверенитета каждого государства может привести только покаяние, — уверен Артур Зельский. — Ему же должны способствовать обнародование и признание страшных кровавых деяний на нашей земле в последнюю войну. Помните, как Вилли Брандт, канцлер Германии, встал на колени при возложении венка к памятнику жертвам восстания в Варшавском гетто? Этот жест сразу примирил народы. Что мешает лидерам соседних стран, которые определяют политический путь государств, сделать это в Хатыни? Гордыня? Это одна из греховных страстей. Что касается наших соотечественников, то молодежь должна понимать, какие страдания пережила белорусская земля в годы Великой Отечественной, и помнить о них. Надо полагаться на мудрость нашего народа, его выдержку, чтобы нас снова не втянули в кровавую авантюру, когда все сжигается дотла, с дымом уходят национальное достояние, труд многих поколений и, что самое страшное, жизни людей. Мы должны помнить, что, только оберегая свои независимость и суверенитет, белорусский народ может сохранять историческую память о прошлом, спокойно жить в сегодняшнем дне и уверенно создавать свое будущее. В этом, пожалуй, и есть основная философия существования мемориального комплекса «Хатынь».

ПАМЯТЬ — СВЯЩЕННА

Беларусь и Россия чтут память о жертвах Великой Отечественной войны и решительно противодействуют попыткам Запада фальсифицировать историю, оправдать зверства пособников нацизма и карателей, поставить под сомнение первостепенную роль СССР в разгроме нацизма.

Заигрывание с национализмом в современном мире ведет к возрождению нацизма. Наследники нацистов мечтают о реванше. Беларусь и Россия укрепляют обороноспособность Союзного государства, чтобы противостоять агрессивным планам реваншистов.

В память о жертвах нацизма в 1969 году в Хатыни был создан мемориальный комплекс. На его территории находится единственное в мире «Кладбище деревень». Мемориал посетили 40 млн человек из 100 стран мира. Беларусь — единственная страна на постсоветском пространстве, которая проводит полномасштабное расследование геноцида в годы Великой Отечественной войны. Количество уничтоженных мирных граждан на территории БССР составляет не менее 3 млн человек (из 9,2 млн довоенного населения).

В оккупированной фашистами Беларуси развернулось поистине народное сопротивление. Именно в Минске действовало самое крупное городское антифашистское подполье в Европе.

Польская Армия Крайова начала уничтожать белорусские деревни с конца 1943 года после подписания договора с «СС», по которому Западная Беларусь была отдана под контроль этим формированиям. Большинство белорусов наиболее значимым праздником называют День Победы. А вклад белорусского народа в общую Победу над немецко-фашистскими захватчиками для жителей Беларуси — предмет национальной гордости.