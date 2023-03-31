Через несколько часов начнется одно из самых значимых и ожидаемых событий для нашей страны: Глава государства Александр Лукашенко обратится с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию. Участие в мероприятии примет председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира», заместитель главного редактора учреждения «Редакция газеты «Авангард» Наталья Логунова:

– Президент анонсировал предстоящее Послание еще в середине февраля на встрече с представителями зарубежных и белорусских СМИ, где отметил, что Послание готовится абсолютно откровенно, будет реакция на все вопросы. Такой посыл, на мой взгляд, очень важен. Особенно в нынешнее непростое время. Уверена, что сегодня будет сказано о многом и важном для каждого гражданина нашей страны. Меня, как миротворца, волнует вопрос ядерного оружия, дальнейшее взаимодействие с Россией, останется ли Беларусь социально ориентированным государством. Надеюсь также услышать задачи и основные акценты в работе для средств массовой информации.

Мнением интересовалась Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из архива редакции