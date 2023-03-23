Первые длинные выходные в нынешнем году ждут белорусов в апреле.

Во вторник, 25 апреля, отмечается Радуница – в Беларуси это официальный выходной.

В связи с этим понедельник, 24 апреля, объявлен выходным днем – однако его придется отработать в субботу, 29 апреля. Хорошая новость в том, что понедельник, 1 мая – также праздник (День труда), поэтому после короткой рабочей недели белорусов ждет два привычных выходных.

Таким образом, жители республики будут сначала четыре дня подряд отдыхать (22, 23, 24, 25-го числа), потом четыре дня подряд работать (26, 27, 28, 29-го), потом еще два дня отдыхать (30 апреля и 1 мая).