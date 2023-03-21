Весна – время дачного сезона. Многие из нас стремятся поскорее поехать на дачу отдохнуть и поработать. В этом нам помогает самый распространенный вид энергии – электричество. Являясь верным помощником в работе и отдыхе, этот «помощник» требует исключительно осторожного и внимательного обращения с ним, ибо в противном случае может случиться непоправимое. Вот некоторые из причин поражения электрическим током или возникновения пожароопасных ситуаций:

– после длительного отсутствия на дачном участке убедитесь в исправности электропроводки в доме и хозпостройках. При необходимости выполните ее ремонт, замену, пригласив специалиста-электрика. Некачественно выполненные без достаточных профессиональных знаний монтаж и ремонт бытовых электросетей — причина многих пожаров и электротравм;

– перед применением переносного инструмента и оборудования (электродрели, насосы, переносные светильники, удлинители и др.) проверьте его исправность, наличие вилок, отсутствие повреждения изоляции на кабеле. Эксплуатировать такое оборудование необходимо строго в соответствии с инструкцией завода изготовителя;

— иногда мы не учитываем, что проводка дома, дачи или хозпостройки не рассчитана на повышенную нагрузку. Необходимо понимать, что номинальный ток, который обозначен на розетке или удлинителе, рассчитан на суммарно подключенную к ней нагрузку и последствием превышения такой нагрузки является перегрев контактов, оплавление изоляции корпуса и проводов. Зачастую такие перегрузки приводят к электротравмам и пожарам;

– использовать электрический удлинитель на катушке в смотанном (частично или полностью) состоянии категорически нельзя! При подключении электрооборудования к сети через удлинитель, в смотанном состоянии возникают индукционные токи и в следствии чего происходит нагрев провода удлинителя, который в свою очередь может воспламениться и как следствие приведет к короткому замыканию и пожару. Обязательно отключайте удлинитель перед тем, как его смотать;

— работа с электроинструментом, равно как и с любыми удлинителями или электроприборами, при неблагоприятных погодных условиях в виде дождя или мокрого снега категорически не допускается. Это может привести к поражению электрическим током;

– при выполнении любых видов работ помните, что приближение на недопустимое расстояние к проводам представляет смертельную угрозу для жизни людей. Также следите за тем, чтобы кустарники или ветви деревьев не вростали в провода линий электропередач, своевременно производите обрезку кустарников, деревьев;

— надо знать, что приставлять и привязывать к опорам и проводам посторонние предметы, загромождать подходы к ним, также устраивать всякого рода свалки, разводить огонь вблизи распределительных устройств, воздушных и кабельных линий электропередачи, производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей или привести к их повреждениям – Запрещено;

За долгое существование электрической энергии мы привыкли к электричеству как к неотъемлемому благу, забыв о том какие опасности таит в себе электрический ток.

Выполнение этих простых правил послужит гарантом безопасности вам и вашим близким.

Государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Буда-Кошелевской районной энергогазинспекции Гомельского МРО А.Ю. Кобрусев.