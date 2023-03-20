В предпаводковый период необходимо готовиться к подъему уровня воды и возможному подтоплению Вашего участка или жилого дома, для чего необходимо:

  • убрать с подтапливаемых территорий временные электропроводки и электрооборудование;
  • перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в печах.

При угрозе наводнения:

  • необходимо отключить газ, воду, электричество;
  • смертельно опасно находиться в охранных зонах ЛЭП;
  • запрещено приближаться к трансформаторным подстанциям и распределительным пунктам, находящимся в зоне затопления;
  • стоит воздержаться от ловли рыбы в охранных зонах ЛЭП;
  • в случае обнаружения подтопления энергообъекта ни в коем случае не следует предпринимать самостоятельных действий по устранению повреждений в электроустановках;
  • обо всех случаях нарушения электроснабжения необходимо сообщать в диспетчерскую службу Буда-Кошелёвского РЭС;
  • после спада воды проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов.

В любом случае действуйте обдуманно, не паникуйте, страх — плохой помощник.

Буда-Кошелевский РЭГИ