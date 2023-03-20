В предпаводковый период необходимо готовиться к подъему уровня воды и возможному подтоплению Вашего участка или жилого дома, для чего необходимо:
- убрать с подтапливаемых территорий временные электропроводки и электрооборудование;
- перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в печах.
При угрозе наводнения:
- необходимо отключить газ, воду, электричество;
- смертельно опасно находиться в охранных зонах ЛЭП;
- запрещено приближаться к трансформаторным подстанциям и распределительным пунктам, находящимся в зоне затопления;
- стоит воздержаться от ловли рыбы в охранных зонах ЛЭП;
- в случае обнаружения подтопления энергообъекта ни в коем случае не следует предпринимать самостоятельных действий по устранению повреждений в электроустановках;
- обо всех случаях нарушения электроснабжения необходимо сообщать в диспетчерскую службу Буда-Кошелёвского РЭС;
- после спада воды проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов.
В любом случае действуйте обдуманно, не паникуйте, страх — плохой помощник.
Буда-Кошелевский РЭГИ