Отношения России и Китая крепнут в том числе благодаря укреплению белорусско-китайских отношений. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БелТА поделился российский политолог Антон Бредихин.

Антон Бредихин прокомментировал недавний визит Александра Лукашенко в Пекин и встречу белорусского лидера с Си Цзиньпином. «Между Беларусью и Китаем есть не только всепогодное партнерство, но и признание Китаем Александра Григорьевича в качестве Президента Беларуси. А это вызов для всего западного мира, тех стран, которые так не считают. И китайское руководство вынесло визит белорусского лидера на такой глобальный уровень, за которым следят во всех странах мира. Кроме того, в рамках встречи были достигнуты новые соглашения, предельно важные и выводящие договоренности между странами на новый уровень. Это уже было озвучено, и скоро эти соглашения будут реализованы», — сказал Антон Бредихин.

По мнению политолога, каждый визит белорусского лидера в Китай — это хороший знак для КНР и Беларуси. «За каждым таким визитом следуют большие проекты. Мы слышали заявления и от Лукашенко, и от Си Цзиньпина, например, о развитии «Одного пояса, одного пути». Кроме того, Беларусь будет развивать отношения с Китаем во всех сферах: политической, экономической, культурной. И в России отмечают, что благодаря укреплению отношений Беларуси и Китая отношения России с КНР также крепнут. Поэтому визит белорусского лидера рассматривается как еще один шаг по укреплению взаимодействия между Россией и Китаем», — заключил политолог.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель