В лагерь смерти в Калинковичском районе в марте 1944-го попали более 50 тысяч узников. Почтить память невинных жертв – стариков, женщин и детей – приехали представители власти, трудовых коллективов, общественных объединений и выжившие свидетели тех событий. Также ежегодно на митинг приезжают члены Союза десантников Могилевской области: в Озаричах находились родители трех братьев из этой организации. Кроме того, состоялся автопробег «Дорогами памяти», участники которого проследовали из Калинковичей в Озаричи.

– По последним данным, в Гомельской области установлено 101 место принудительного содержания мирного населения в годы Великой Отечественной войны. «Озаричи» – одно из самых жестоких мест уничтожения людей. Когда советские воины пришли в лагерь, перед ними предстала страшная картина: тысячи истощенных людей в тифозном бреду лежали на болоте под дождем и снегом. Такое нельзя забыть. Принято решение о реконструкции мемориального комплекса. Вчера на областном субботнике начата ее всенародная реализация, – отметил заместитель председателя облисполкома Дмитрий Алейников.

К мемориалу возложили венки и цветы, а также поделки юных участников патриотической акции «Голубь мира». Ребята из всех уголков Гомельщины своими руками сделали бумажных голубей, написали на них свои послания и передали сюда, в Озаричи.

В этом концлагере фашисты впервые в мире применили бактериологическое оружие: людей заражали сыпным тифом. По чудовищному плану немцев, освобождённые узники должны были передать инфекцию советским войскам, что помешало бы их наступлению. Другими словами, измученные советские граждане должны были стать живым щитом Вермахта.

Территорию лагеря оградили колючей проволокой и заминировали со всех сторон. Всего за 10 дней существования «Озаричей» погибли более 20 тысяч людей. Узники сидели на болотистой земле под открытым небом без еды и воды. Разжигать костры запрещалось, люди грелись друг о друга. В первые дни, когда ещё были силы, трупы погибших складывали вместе. Потом обездвиженные тела просто лежали повсюду. По условиям содержания людей во время Второй мировой войны аналогов «Озаричам» нет, отмечает БелТА.

Из воспоминаний бывшего узника Виктора Периявца: «Это страшное место, где живые завидовали мертвым. Вот он умер и есть не хочет, ему не больно и не холодно. А сколько живому ещё так маяться, никто не знал».

– Я все время кричал маме: «Дай есці!» Мы ели снег с деревьев, это была наша вода. У матери были сухари. Я ел тот сухарь и крошки подбирал, – рассказал бывший узник Владимир Гордиенко. – 19 марта на рассвете нас освободили. Солдаты сказали идти за ними по дорожке, никуда не сворачивать. Кто в сторону отходил – мина взрывалась, отрывало ноги. Мы с матерью и братом отправились домой в деревню Новоселки, надо было 12 километров пройти.

Многие солдаты при освобождении заразились сыпным тифом и умерли, но массовое инфицирование удалось предотвратить. Планы Вермахта провалились.

– «Озаричи» – один из трёх подобных лагерей. Также фашисты организовали лагерь «Дерть» в Октябрьском районе и «Подосинник» в Светлогорском районе. В последнем находились до 6 тысяч советских граждан. К сожалению, в «Подосиннике» даже не установлен памятный знак, – отметил научный сотрудник Калинковичского краеведческого музея Сергей Малащенко.

По его словам, узники рассказывали, что над лагерями пролетал самолёт и распылял порошок, после которого тело начинало сильно чесаться. Многие после таких распылений не выживали.









































Источник: http://gp.by

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