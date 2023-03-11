11 апреля (с 9.15 до 13.00 и с 13.30 до 17.00) и 12 апреля (с 8.30 до 15.00) на базе ТЦСОН будет работать выездная бригада специалистов Гомельского филиала РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» для открытия заказов на изготовление ортопедической обуви, протезов, лечебно-бандажных изделий, получения тростей, костылей лицам, нуждающимся в таких изделиях.

При себе необходимо иметь:

— заключение врачебно-консультационной комиссии (берется в поликлинике по месту жительства);

— паспорт и ксерокопия страниц 31, 32 и прописки;

— удостоверение (и его ксерокопию с двух сторон) инвалида, участника войны, тыловика, блокадника или другой документ (и его копию), удостоверяющий льготы.

Для заказа протезно-ортопедических изделий и обуви необходимо заранее заполнить заявление (будет у специалистов ТЦСОН).

Для заказа ортопедических изделий необходимо иметь чистые носки.

Справки по телефонам: 8 (0232) 51-72-23, 51-72-16, 51-72-07.