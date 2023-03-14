День православной книги – праздник совсем молодой, но по значимости он велик. Инициатором его проведения выступил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Православные книги – это особый вид литературы. И это не только жития святых и священное писание, но и личный духовный опыт священников, руководства по участию в церковных таинствах, пособия по воспитанию детей, художественные произведения.



В рамках празднования Дня православной книги в Коммунаровской сельской библиотеке прошел духовный разговор «Духовное наследие в книгах и чтении»

Библиотекарь Наталья Манина, открывая мероприятие обращаясь к присутствующим, отметила, что День православной книги, это хороший повод напомнить присутствующим о значении в нашей жизни книги, значимость которой стали вытеснять различные гаджеты, используемые особенно молодым поколением.На мероприятие был приглашен настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Павел Вечорко.Он поздравил всех присутствующих с предстоящим праздником, отметил значение и роль книги в целом и православной жизни современного человека.



В ходе беседы священнослужитель познакомил слушателей с историей установления Дня православной книги, рассказал о важной роли христианской литературы в жизни современного человека, погруженного в виртуальный мир. Вместе вспомнили историю русского книгопечатания, поговорили о богослужебной и святоотеческой литературе. Священнослужителем были рекомендованы к прочтению книги для новоначальных христиан – те, с которых лучше всего начинать постигать азы православного вероучения и жизни в лоне Святой Церкви.



Разговор шел также и о том, как истинно по-христиански следует провести Великий пост. Священник объяснил глубокий смысл и рассказал о силе покаяния и молитвы в духовном самосовершенствовании. В ходе беседы протоиереем были затронуты многие вопросы, касающиеся христианского отношения к ближним, понятия греха и его последствий, милости Божией к людям и многих других. Присутствующие с интересом слушали батюшку, поддерживая разговор, задавая вопросы. В финале встречи Павел Яковлевич всем присутствующим подарил на память о встрече иконки с ликом Божьей Матери.

Дополнением к мероприятию стала выставка духовной литературы «Живое слово мудрости духовной «, которую дополнила литература из православной библиотечки храма. Ведь православные книги – это те книги, которые настраивают человека на спасение души и показывают пути духовного совершенствования. Это те книги, которые учат милосердию, состраданию, любви к Богу и ближним.

Наталья Манина

Фото из архива Коммунаровской сельской библиотеки