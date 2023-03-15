Конституция Республики Беларусь — Основной закон страны, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий основополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших общественных отношений. Конституция определяет государственное устройство, устанавливает принципы избирательной системы, регулирует образование органов власти, закрепляет права и обязанности граждан. Высшей ценностью Конституция объявляет человека, его жизнь.

Конституция Беларуси была принята 15 марта 1994 года. Она впервые в истории белорусской государственности закрепила статус республики как унитарного демократического социального правового государства, установила принципы демократического строя, приоритет прав и свобод человека, главенство международного права. Кроме того, Конституцией впервые в истории страны в системе высших органов государственной власти предусмотрена должность Президента Республики Беларусь. Этот документ заложил прочный правовой фундамент независимости, реализовал стремление белорусского народа быть полноправным хозяином на родной земле. 15 марта ежегодно отмечается государственный праздник — День Конституции Республики Беларусь.

Конституция 1994 года действует с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года, 17 октября 2004 года и 27 февраля 2022 года.

Первые изменения и дополнения в Конституцию были внесены в результате проведенного 24 ноября 1996 года республиканского референдума, на который были вынесены два проекта обновленного Основного закона. За проект, предложенный Президентом Беларуси А.Г.Лукашенко, проголосовали 70,5% от общего числа избирателей. За проект Верховного Совета — 7,9% от общего числа избирателей. На основании результатов референдума Конституция была принята в новой редакции. В частности, были перераспределены полномочия между Президентом, парламентом и правительством, расширены некоторые права и свободы.

Следующий референдум, на который были вынесены вопросы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь, состоялся 17 октября 2004 года. Его итогом явилось изъятие из части первой статьи 81 Конституции нормы о занятии одним и тем же лицом должности Президента Республики Беларусь не более двух сроков. За новую редакцию части первой статьи 81 Конституции высказались 79,42% граждан от общего числа внесенных в списки для голосования.

Третий референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию был проведен 27 февраля 2022 года по инициативе Президента. На общественное обсуждение был вынесен обновленный вариант Основного закона страны, где было предложено изменить 83 статьи, дополнить текст одной главой о Всебелорусском народном собрании и 11 новыми статьями. Изменения прежде всего затронули вопросы государственного устройства нашей страны. Так, были сформулированы нормы, определяющие статус, порядок формирования и полномочия Всебелорусского народного собрания, который стал высшим представительным органом народовластия. За принятие изменений и дополнений Конституции проголосовали 4 440 830 граждан, что составило 82,86% голосовавших.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта 2022 года на торжественной церемонии во Дворце Независимости подписал Решение республиканского референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию страны. «Мы создали и приняли уникальный правовой документ. В нем сочетаются традиции и инновации, народовластие, единство управления. Без ложной скромности его можно назвать Конституцией будущего», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что в историю суверенной Беларуси вписана новая страница — 27 февраля 2022 года состоялся республиканский референдум, на котором абсолютное большинство граждан поддержало предложенные конституционные поправки. «А это значит, что событие войдет в учебники как очередная веха развития суверенной страны. И очень символично, что обновленный Основной закон вступит в силу 15 марта — в День Конституции Республики Беларусь», — сказал Президент Беларуси.

Конституция Республики Беларусь воплощает в себе преемственность и опыт многовекового исторического пути Беларуси, знаменует новый этап в политическом и социально-экономическом развитии страны. Она основывается на неотъемлемом суверенном праве белорусского народа иметь свою государственность и быть полноправным субъектом мирового сообщества. Белорусская Конституция гарантирует каждому гражданину свободы и права, необходимые для созидательного труда, достойной жизни и гармоничного всестороннего развития личности.

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