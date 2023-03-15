К инициативе подключат всех нотариусов Гомельского округа, которые в течение рабочего дня бесплатно проконсультируют граждан.
Можно получить ответы на различные вопросы, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, обеспечения письменных доказательств. Проведение подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Адреса, номера телефонов и график работы всех контор и бюро Гомельского нотариального округа размещены на сайте belnotary.by.
Источник: http://gp.by
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