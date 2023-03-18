18 марта в 11 часов 25 минут в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в д. Морозовичи по ул. Новой.

В результате пожара строение полностью уничтожено огнем, повреждена шиферная кровля соседнего кирпичного сарая. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем.

МЧС Напоминает:

— неосторожность при курении – одна из основных причин пожаров, не подвергайте себя и окружающих вас людей опасности;

— соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, не допускайте курения в неустановленных местах, в том числе – в жилых помещениях, а так же вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

— следите за тем, чтобы спички и сигареты после использования были полностью потушены;

— установите автономный пожарный извещатель – гарант вашей безопасности.

Оградите от беды себя и тех, кто вам дорог!

Помните: одна непотушенная сигарета может загубить не одну человеческую жизнь!

Буда-Кошелевский РОЧС