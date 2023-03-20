20 марта в 2 часа 31 минуту в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в д. Факел по ул. Озерной Рогинского сельсовета. По прибытии к месту вызова спасателями было установлено, что домовладение полностью охвачено огнем.
В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает:
— не оставляйте детей без присмотра, защитите своего ребенка, сделайте его жизнь безопасной;
— не забывайте выключать электрообогреватели из сети перед сном и уходя из дома;
— для розжига печи не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
— эксплуатируйте отопительные печи в доме только в исправном состоянии и согласно правилам эксплуатации;
— при пожаре, аварии и другой чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112.
Буда-Кошелевский РОЧС