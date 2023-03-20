20 марта в 2 часа 31 минуту в центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в д. Факел по ул. Озерной Рогинского сельсовета. По прибытии к месту вызова спасателями было установлено, что домовладение полностью охвачено огнем.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает:

— не оставляйте детей без присмотра, защитите своего ребенка, сделайте его жизнь безопасной;

— не забывайте выключать электрообогреватели из сети перед сном и уходя из дома;

— для розжига печи не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

— эксплуатируйте отопительные печи в доме только в исправном состоянии и согласно правилам эксплуатации;

— при пожаре, аварии и другой чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС