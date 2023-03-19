2 марта на базе ГУО «Уваровичская СШ» прошел ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный памяти капитана 3-го ранга, уроженца г.п. Уваровичи Евгения Ковалева.

В турнире приняли участие команды из ГУО «Гимназия Буда-Кошелево», ГУО «Уваровичская средняя школа», ГУО «Узовская средняя школа», ГУО «Неговская базовая школа». На торжественном открытии турнира присутствовали почетные гости — воины-ветераны ВМФ. Все присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания, познакомились с экспозицией, посвященной Е. Ковалеву, прослушали рассказ об этом герое. Затем состоялся турнир.

По результатам игр первое место заняла команда гимназия Буда-Кошелево, второе место у Уваровичской школы, а ребята из Неговской школы заняли третье место. Дипломом участника награждена команда Узовской школы. Участники турнира получили массу положительных эмоций и выразили готовность принять участие в следующем турнире.