Заместитель председателя районного исполнительного комитета Людмила Кураликова поздравила сотрудников РОВД с профессиональным праздником и вручила благодарственные письма райисполкома. Начальник управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Андрей Баранец вручил переходящий приз имени Павла Алексеевича Королева «За преданность службе уголовного розыска и высокое мастерство в оперативно-розыскной деятельности» по результатам 2022 года отделению уголовного розыска криминальной милиции ОВД райисполкома, свидетельства о присвоении очередных званий и нагрудный знак отличия.

Личный состав РОВД, всех сотрудников с профессиональным праздником поздравил начальник РОВД Виталий Подзерун. А коллеги из силовых структур района, женсовет, КДН и благочиние адресовали доблестным белорусским милиционерам пожелания новых достижений в работе и продвижения по служебной лестнице.

Трижды первые

Сотрудники уголовного розыска РОВД третий раз подряд стали победителями ежегодного республиканского смотра-конкурса на переходящий приз имени Павла Алексеевича Королева. Для сыщиков это значимая награда и показатель высокого уровня профмастерства.

Начальник отделения уголовного розыска Александр Лисейчиков, конечно, рад награде и за своих сотрудников. Ведь, по мнению молодого руководителя, стать лучшими среди подобных подразделений республики – большая честь. Но не менее важно при этом уметь держать заданную планку и соответствовать ей.

– В прошлом году сработали даже лучше, чем в предыдущие годы, – делится Александр Сергеевич. – Достигнутый результат сложился и из оперативной обстановки в районе, и результативности работы сотрудников уголовного розыска. Оперативная обстановка, с свою очередь, складывается из того, насколько качественно сработают все службы РОВД. Поэтому наше достижение – результат работы всего коллектива. Второй момент: мы сделали упор на раскрытие преступлений абсолютно всех категорий. Например, нами было раскрыто тяжкое мошенничество, совершенное гражданином г. Молодечно. Работали по заявлениям и сообщениям по фактам мошенничества, совершенным в отношении граждан по всей Гомельской области, формировали доказательную базу почти по 50 эпизодам. Преступник понес заслуженное наказание.

Совместно с сотрудниками областного управления уголовного розыска раскрыли две серии дачных краж. В копилке раскрытых преступлений – кражи из автомобилей и угон машин, кражи с гражданских кладбищ. А над резонансным преступлением – кражей телят с МТФ одного из сельхозпредприятий района – сотрудники работали два месяца. Была проделана колоссальная работа, чтобы найти, изъять и вернуть животных на место.

Хочу отметить сотрудников по выявлению преступлений: мы не ждали, пока заявители к нам придут, а искали факты, документировали, возбуждали уголовные дела. Порядка 12 преступлений, в том числе угон автомобилей, было выявлено таким образом. При этом розыскная работа осложнялась еще и тем, что ряд преступлений совершили гастролеры.

– Что касается коллектива, не могу выделить кого-то одного, работали на совесть все. Причем порой приходилось действовать в авральном режиме, нередко заменяя друг друга, – делится Александр Лисейчиков. – Кстати, в нашем подразделении взаимовыручка, взаимосвязь – это залог успеха. Видите фото на стене? Оно было сделано три года назад, когда наш уголовный розыск впервые был удостоен приза имени Павла Алексеевича Королева. В этом составе мы работаем и сейчас. И это круто, когда под твоим началом молодой, но уже опытный, устоявшийся коллектив, где каждый сотрудник знает цену общему результату.

Штаб – мозговой центр РОВД

А начальник штаба – тот человек, который аккумулирует в себе массу функций и задач. С ними успешно справляется майор Александр Левченко. В должности он с 2016 года, за это время овладел всеми необходимыми знаниями и навыками.

Александр Левченко – наш земляк, родился и вырос в Буда-Кошелеве. Служба в армии во внутренних войсках пред-определила его дальнейшую судьбу. В 2004 году он заступил на свое первое дежурство милиционером отделения по охране территорий радиоактивного загрязнения. Потом работал в уголовно-исполнительной инспекции и в уголовном розыске.

Штаб, по сути, представляет собой связующее звено всех подразделений РОВД. Планирование основных мероприятий, проведение аналитической работы, выработка необходимых решений для стабилизации обстановки, анализ и контроль за всеми процессами в том или ином подразделении – неполный перечень функций, возложенных на начальника штаба. Александр Левченко, по признанию руководства и коллег, один из опытнейших сотрудников, грамотный, исполнительный, добросовестный. А еще он отличный спортсмен и хороший товарищ.

В свою очередь майор Александр Левченко ценит всех сотрудников, но при этом убежден, что каждый из них, независимо от должности и звания, должен нести службу с полной ответственностью, быть исполнительным и отзывчивым, вникать в проблему каждого человека и стараться помочь, конечно, в полном соответствии с законом.

Кадры решают многое

Примечательно, что работа райотдела по итогам 2022 года отмечена вышестоящими органами и по другим направлениям деятельности. РОВД – лидер в области по исполнительской дисциплине личного состава. Среди лучших наши правоохранители и по подбору кадров из числа гражданской молодежи. В прошлом году благодаря эффективной работе кадровой службы 8 человек прошли трехмесячную подготовку и были назначены на должность милиционеров. Молодые сотрудники пришли в отделение по охране территорий радиоактивного загрязнения, ОГАИ и службу участковых инспекторов. Кстати, теперь все они могут заочно получить высшее профильное образование в Академии МВД и Могилевском институте МВД.

Хорошим показателем также является значительная положительная разница между прибывшими и убывшими сотрудниками. И это хорошая тенденция, когда молодежь стремится на службу в органы внутренних дел. Отметим, что благодаря профориентационной работе уже 3 выпускника этого года планируют поступление в Академию МВД, и через 4 года они вернутся на службу подготовленными офицерами.

А для тех юношей, кто еще не определился с выбором будущей профессии, но стремится стоять на страже мира и безопасности граждан, стать курсантом учреждений образования МВД – отличный выбор. Для этого необходимо: до 15 апреля подать в РОВД заявление о поступлении для оформления личного дела абитуриента; пройти специальную проверку, военно-врачебную комиссию, профессионально-психологический отбор, ЦТ. По всем вопросам можно обратиться в группу кадров РОВД по тел. 2-13-56 или по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Пионерская, 2.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец и Алины Юринской