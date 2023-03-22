Мобильная группа посетила убойный цех, машинно-тракторный парк (основную площадку), ремонтно-строительный участок, центральный гараж.

В мониторинге принял участие руководитель районной мобильной группы Артем Гришай.

Как отметил главный государственный инспектор труда Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Дударенко, в ремонтной мастерской для вывешивания при ремонте техники необходимо иметь козелки разной высоты, неэксплуатируемое оборудование должно быть отключено от всех видов энергоносителей и технологических трубопроводов с визуальным разрывом питающих цепей и трубопроводов, работники должны применять средства индивидуальной защиты в процессе своей работы, в технологической документации должны отражаться требования безопасности при проведении тех или иных видов работ. Также было указано на недопустимость использования самодельного удлинителя для подключения освещения и установки на розеточную сеть устройства защитного отключения.

Кроме того, должностным лицам структурных подразделений разъяснены вопросы безопасности на производстве и необходимости соблюдения требований законодательства об охране труда, пожарной безопасности, соблюдению санитарных норм и правил.

Вопросы охраны труда находятся на постоянном контроле Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета. Рейдовые мероприятия в организации, допустившие производственный травматизм и организации аналогичного рода деятельности, направленные на профилактику производственного травматизма, будут продолжены.