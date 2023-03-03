3 апреля Комитет государственного контроля Гомельской области в целях выявления необоснованного роста цен, имеющихся проблем и недостатков в работе торговых организаций проведет «горячую линию» на тему «Цены и качество обслуживания населения в торговой сети области».

С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам 8 (0232) 23-83-68, 8 (0232) 23-83-98 граждане могут сообщить (в т.ч. анонимно) о фактах роста цен, ненадлежащего торгового обслуживания и других проблемных вопросах в работе объектов торговли. Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами и, при необходимости, Комитетом будут приняты соответствующие меры реагирования.

КГК Гомельской области на постоянной основе проводятся контрольно-аналитические мероприятия по вопросам формирования цен, качества торгового обслуживания, анализируется динамика цен на основные продовольственные и непродовольственные товары, изучаются причины и обоснованность увеличения их стоимости.

Председатель Комитета А.А. Игликов