На прямой линии «Гомельскай праўды» председатель Гомельского областного суда Сергей Михайлович ШЕВЦОВ.
- Кто из обвиняемых вправе рассчитывать на амнистию?
- Может ли скрыться от правосудия человек, который уехал за рубеж?
- Как взыскать алименты с должника, если он не в состоянии платить?
Ответы на эти и другие вопросы можно получить на прямой линии «Гомельскай праўды».
Звоните в пятницу, 3 марта, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».