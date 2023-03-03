На прямой линии «Гомельскай праўды» председатель Гомельского областного суда Сергей Михайлович ШЕВЦОВ.

Кто из обвиняемых вправе рассчитывать на амнистию?

Может ли скрыться от правосудия человек, который уехал за рубеж?

Как взыскать алименты с должника, если он не в состоянии платить?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить на прямой линии «Гомельскай праўды».

Звоните в пятницу, 3 марта, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».