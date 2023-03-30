Задать вопрос юристу и получить консультацию бесплатно можно 30 марта. В этот день по всей стране пройдет республиканский день профсоюзных правовых приемов.

Более 100 юристов Федерации профсоюзов разъедутся по регионам Беларуси, чтобы оказать квалифицированную помощь гражданам. Они проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Такую форму работы правовые инспекторы практикуют с 2015 года. Как правило, приемы проходят в районных, городских объединениях профсоюзов, а также непосредственно на предприятиях.

Время и место приема в вашем районе или городе можно узнать по телефону:

Гомельское областное объединение профсоюзов:

Сташук Татьяна Александровна, (8-0232) 32-90-85 или ознакомиться самостоятельно по ссылке https://gomel.1prof.by/grafik-priema-grazhdan/

Время и место приема в вашем районе: