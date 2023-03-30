Задать вопрос юристу и получить консультацию бесплатно можно 30 марта. В этот день по всей стране пройдет республиканский день профсоюзных правовых приемов.
Более 100 юристов Федерации профсоюзов разъедутся по регионам Беларуси, чтобы оказать квалифицированную помощь гражданам. Они проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Такую форму работы правовые инспекторы практикуют с 2015 года. Как правило, приемы проходят в районных, городских объединениях профсоюзов, а также непосредственно на предприятиях.
Время и место приема в вашем районе или городе можно узнать по телефону:
Гомельское областное объединение профсоюзов:
Сташук Татьяна Александровна, (8-0232) 32-90-85 или ознакомиться самостоятельно по ссылке https://gomel.1prof.by/grafik-priema-grazhdan/
Время и место приема в вашем районе:
|1.
|Брагинское районное объединение профсоюзов
|Учреждение «Брагинский территориальный центр социального обслуживания населения», г.п. Брагин, ул. Крылова, 7
|Богданович Ольга Александровна
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
|2.
|Буда-Кошелевское районное объединение профсоюзов
|УЗ «Буда — Кошелевская ЦРБ», г. Буда — Кошелево, ул. 50 лет. Октября, 29Буда-Кошелевское районное объединение профсоюзов
|Сапего Наталья Иосифовна
Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения
|3.
|Ветковское районное объединение профсоюзов
|УЗ «Ветковская Центральная районная больница,» г. Ветка, ул. Батракова, 36Ветковское районное объединение профсоюзов
|Хурбатов Сергей Александрович
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения
|4.
|Гомельское городское объединение профсоюзов
|ГУО «Гомельская Ирининская гимназия», г. Гомель, ул. Пионерская, 5
|Манюк Лариса Васильевна
Центральный комитет Белорусского профсоюза работников образования и науки
|5.
|Гомельское районное объединение профсоюзов
|ГУО «Романовичская средняя школа», д. Романовичи, ул. Школьная, 23
|Манюк Лариса Васильевна
Центральный комитет Белорусского профсоюза работников образования и науки
|6.
|Добрушское районное объединение профсоюзов
|КУП «Добрушский коммунальник», г. Добруш, ул. Комарова, 10
|Армушевич Валерий Николаевич
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса
|7.
|Ельское районное объединение профсоюзов
|Ельское районное объединение профсоюзов
КЖЭУП «Ельское», г. Ельск, ул. Ленинская, 33
|Сташук Татьяна Александровна
Гомельское областное объединение профсоюзов
|8.
|Жлобинское районное объединение профсоюзов
|Автовокзал «Жлобин», г. Жлобин, ул. Урицкого, 68
|Рубин Андрей Владимирович
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций
|9.
|Калинковичское районное объединение профсоюзов
|Отдел образования Калинковичского районного исполнительного комитета, г. Калинковичи, пл. Ленина, 2
|Филипенко Наталья Сергеевна
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
|10.
|Кормянское районное объединение профсоюзов
|ГУК «Кормянская центральная районная библиотека», г.п. Корма ул. Октябрьская, 14Кормянское районное объединение профсоюзов
|Демчихин Василий Ефимович
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
|11.
|Лельчицкое районное объединение профсоюзов
|Лельчицкое ДРСУ 153, г.п. Лельчицы, ул. Советская, 74
Лельчицкое районное объединение профсоюзов
|Шумак Надежда Григорьевна
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов
|12.
|Лоевское районное объединение профсоюзов
|Лоевское районное объединение профсоюзовЧТУП «ЧижСтройТорг», Гомельская область, г.п. Лоев, ул. Ленина, 24 А
|Талейко Николай Михайлович
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников торговли работников торговли
|13.
|Мозырское районное объединение профсоюзов
|Отдел образования Мозырского районного исполнительного комитета, г. Мозырь, ул. Ленинская, 4
|Филипенко Наталья Сергеевна
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
|14.
|Наровлянское районное объединение профсоюзов
|Наровлянское районное объединение профсоюзовУЗ «Наровлянская центральная районная больница», г. Наровля, ул. Октябрьская, 119
|Сташук Татьяна Александровна
Гомельское областное объединение профсоюзов
|15.
|Октябрьское районное объединение профсоюзов
|Октябрьское районное объединение профсоюзов
ГУК «Октябрьская районная библиотека», г.п. Октябрьский, ул. Советская, 55
|Швецов Владимир Васильевич
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников леса и природопользования
|16.
|Петриковское районное объединение профсоюзов
|КДУПМС «Петриковское ПМС», г. Петриков, ул. Первомайская, 124Петриковское районное объединение профсоюзов
|Шелкунов Геннадий Владимирович
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
|17.
|Речицкое районное объединение профсоюзов
|Филиал «Автобусный парк №3» ОАО «Гомельоблавтотранс», г. Речица, ул. Трифонова, 70Речицкое районное объединение профсоюзов
|Гинько Ольга Александровна
Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций
|18.
|Рогачевское районное объединение профсоюзов
|ГЛХУ «Рогачевский лесхоз», г. Рогачев, ул. Октябрьская, 21
|Рубин Андрей Владимирович
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций
|19.
|Светлогорское районное объединение профсоюзов
|Светлогорское районное объединение профсоюзов, г.Филиал «Дубрава-Агро» Гомельского РУП электроэнергетики «Гомельэнерго», а.г. Дуброва, ул. Теплякова, 10
|Силин Игорь Николаевич
Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности
|20.
|Хойникское районное объединение профсоюзов
|Управление по труду, занятости и социальной защите Хойникского райисполкома, г. Хойники, ул. Советская, 86
|Богданович Ольга Александровна
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
|21.
|Чечерское районное объединение профсоюзов
|Чечерский районный участок постовой связи, г. Чечерск, ул. Советская, 17Чечерское районное объединение профсоюзов
|Ковалевич Ирина Вячеславовна
Гомельская областная организация Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников