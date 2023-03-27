28-30 марта территориальные органы исполнительной власти совместно с органами по чрезвычайным ситуациям, субъектами системы оповещения – Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь, Вторым национальным телеканалом, Столичным телевидением, республиканским унитарным предприятием электросвязи «Белтелеком», операторами сотовой подвижной электросвязи – проведут плановую ежегодную республиканскую проверку автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО).

Система предназначена для доведения до населения, органов управления и сил Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, органов государственного управления, местной исполнительной и распорядительной власти сигналов оповещения и информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о правилах поведения населения в данной чрезвычайной ситуации, о ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

АСЦО позволяет обеспечить:

передачу сигнала «Внимание всем!» посредством запуска электросирен и систем громкоговорящей связи;

перехват общедоступного пакета цифрового телевидения, а также FM-радиостанций, осуществляющих трансляции на всей территории республики, а также в областных или районных центрах;

запуск бегущей строки в ходе трансляции республиканских телеканалов;

СМС-рассылку сообщений операторами сотовой связи.

В ходе проверки планируется выборочный запуск электросиренного оборудования на областном и местном уровнях оповещения, а также перехват телевидения, FM-радиостанций и запуск бегущей строки на телеканалах.

Просим с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям!

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