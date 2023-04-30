Накануне Праздника труда «Авангард» побеседовал с председателем районного объединения организаций профсоюзов Татьяной Бурнышевой и узнал, с какими результатами встречаем Первомай.

– Татьяна Ивановна, каким направлениям в работе в минувшем году уделялось особое внимание?

– Правовая защита – одно из основных направлений деятельности профсоюзов. Хотелось бы подробнее остановиться на бесплатных правовых приемах, когда профсоюзные юристы на деле помогают гражданам решить их наболевшие вопросы. Приемы проходят каждый последний четверг месяца как в организациях города, так и на сельских территориях. Так, в прошлом году за такой помощью обратились 16 человек, а за первый квартал текущего юридическую консультацию уже получили 12 граждан. При помощи профсоюзных юристов было направлено два исковых заявления в суд, три – в комиссию по трудовым спорам, на работе восстановлен один человек. Также в пользу работников возвращено 12028,7 руб. незаконно удержанных или не выплаченных денежных средств.

В большинстве своем гражданам нужна конкретная практическая помощь. Каждый получает развернутые разъяснения и рекомендации, а при необходимости составляются процессуальные документы, оказывается содействие в подготовке обращений в службы и госорганы. Весьма важно, что на правовых приемах присутствует и заместитель прокурора района Антон Бобылев.

Немалое значение имеет работа наших общественников. Так, профсоюзным инспектором труда Владимиром Вычиковым проведено 14 мониторингов соблюдения трудового законодательства, составлено и выдано 12 рекомендаций на устранение 61 нарушения и 2 справки,18 человек получили консультации по трудовому законодательству.

Вопросы охраны труда – одна из первостепенных задач профсоюзов. Здесь работа сконцентрирована на профилактике, способствующей предупреждению негативных ситуаций на производстве и недопущению травматизма.

– Как в районе обстоят дела с туристско-экскурсионной деятельностью?

– В минувшем году работа в этом направлении активизировалась. Члены профсоюзов побывали в разных уголках Беларуси. Основным партнером в осуществлении туристско-экскурсионной работы традиционно является предприятие «Беларустурист». Ежегодно число желающих побывать в разных уголках нашей страны и ознакомиться с ее достопримечательностями растет.

– Что скажете об информационной работе?

– Сегодня первейшей обязанностью проф-союзных информструктур является распространение информации о конкретных делах профсоюзов, региональных комитетов и проф-организаций. На сайте районного объединения организаций профсоюзов buda-koshelevo.fpb.1prof.by можно получить полную информацию об объединении и узнать свежие новости, касающиеся профсоюзной жизни. За 2022 год, отмечу, сайт занял лидирующую позицию в области. Достойный результат в информработе мы показали и на уровне республики.

– Что бы вы хотели пожелать будакошелевцам в преддверии Праздника труда?

– Искренне желаю всем жителям района здоровья и благополучия, вдохновения и успехов во всех начинаниях. Пусть в ваших домах живут мир и спокойствие, благополучие и уверенность.

Ольга ЧЕРНЯКОВА, фото автора