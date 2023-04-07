Авиакомпания «Северсталь Авиа» с 12 апреля запускает полетную программу из Калуги в Минск. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Национального аэропорта Минск.

Рейсы будут выполняться каждую среду до конца действия весенне-летнего расписания (по 25 октября 2023 года). Перелеты будут осуществляться на Bombardier СRJ200, вместимость которого составляет 50 пассажирских кресел. Время полета – 1 час 5 минут.

Узнать подробную информацию о расписании полетов и ценах на билеты можно на сайте авиакомпании.

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