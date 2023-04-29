Уникальный автобус знакомит будакошелевцев со страницами истории Великой Отечественной войны.

Заглянуть в «передвижной музей» удалось гимназистам и ребятам из СШ №1 Буда-Кошелева.

В автобусе собраны исторические фотографии, повествующие о военном периоде на Будакошелевщине. Там можно увидеть фотоснимки героев войны, ветеранов боевых действий вместе с семьями, узнать, как выглядел район в послевоенное время и как приходилось его восстанавливать.

Школьникам представилась уникальная возможность прикоснуться к личным вещам советских солдат, найденным на территории нашего района, а также узнать о событиях того времени – о важных боях, о героях из уст землячки-разведчицы.

Алина ЮРИНСКАЯ

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