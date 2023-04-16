Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Пасхой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

«Поздравляю вас со светлым Христовым Воскресением. Многомиллионный православный мир отмечает сегодня Пасху — праздник великой радости, духовного обновления и уверенности в наилучшем будущем, — отметил Президент. — Мы прикасаемся сердцем к древним традициям христианства и, подобно предыдущим поколениям, совершаем добрые дела, заботимся о близких, помогаем тем, кто нуждается в поддержке и сострадании, выступаем в защиту мира и спокойствия для всех наших братских народов».

Александр Лукашенко также подчеркнул, что исконное стремление белорусов к созиданию, глубокое уважение к святыням, готовность хранить свою веру являются прочной основой нашего единства и общественного согласия.

Глава государства пожелал: «Пусть пасхальные торжества согреют вас теплом домашнего очага, надеждой и любовью. Желаю всем счастья, здоровья и взаимопонимания».

Поздравление Президента Беларуси с Христовым Воскресением

Православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас со светлым Христовым Воскресением.

Многомиллионный православный мир отмечает сегодня Пасху — праздник великой радости, духовного обновления и уверенности в наилучшем будущем.

Мы прикасаемся сердцем к древним традициям христианства и, подобно предыдущим поколениям, совершаем добрые дела, заботимся о близких, помогаем тем, кто нуждается в поддержке и сострадании, выступаем в защиту мира и спокойствия для всех наших братских народов.

Исконное стремление белорусов к созиданию, глубокое уважение к святыням, готовность хранить свою веру являются прочной основой нашего единства и общественного согласия.

Пусть пасхальные торжества согреют вас теплом домашнего очага, надеждой и любовью.

Желаю всем счастья, здоровья и взаимопонимания.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

16 апреля 2023 года.

belta.by