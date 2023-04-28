Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область ознакомился с созданной системой по ремонту и восстановлению старой техники и обратил внимание на вопросы дисциплины. Как технологической, так и кадровой, передает корреспондент БЕЛТА.

«Наступает железная диктатура! Засиделись в Минске. В Гродно проводим совещание: полный отрыв правительства от губернаторов», — сказал глава государства.

Что касается восстановленной сельхозтехники, Президент сказал: «Система налажена правильно, этим путем надо идти».

«Всего у нас хватает. У нас не хватает дисциплины», — обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко для журналистов и общества пояснил, что речь идет о технике, которая прослужила в хозяйствах 5-7 лет и которую «бросили под забор». «Мы приняли решение из-под забора достать, восстановить и дать новую жизнь этой технике», — отметил он.

«Красавица!» — сказал Президент, оценивая представленные образцы восстановленной техники.

Глава государства обратил внимание, что это поручение должно было исходить не от него, а в первую очередь на местах следует бережно и по-хозяйски обращаться с техникой. «Относимся расхлябанно, не бережем ее. А это деньги!» — заметил он.

Комбайн «Гомсельмаша» должен работать минимум 15 лет, подчеркнул Президент. То же касается и тракторной техники. Александр Лукашенко напомнил, как однажды общался с американским фермером, который более 30 лет эксплуатировал белорусский трактор и тот был исправен и полностью в рабочем состоянии.

Президент подчеркнул важность и кадровой дисциплины, но нужно не только требовать, но и выработать необходимую нормативную правовую базу. Бесхозяйственное отношение и расхлябанность не должны оставаться безнаказанными.

«Должна быть вот такая система выработана, если мы не хотим воевать так, как они воюют на юге. Нам нужны нормативные правовые акты. Чтобы это было в законе. Преступил закон — пошел», — сказал Александр Лукашенко.

На совещании с активом области Президент привел пример, что у него есть кадровый реестр и он согласовывает назначение целого ряда руководителей, в том числе председателей райисполкомов. И без его ведома освободить их от должности нельзя. То же самое — определенный перечень кадров — должен быть на уровне области, района и далее по вертикали, вплоть до механизатора.

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