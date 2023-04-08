Мастер ремонтно-механических мастерских сельскохозяйственного участка №2 РУП «Белоруснефть-Особино» Александр Рева:

– Послание Президента к белорусскому народу – важное и ожидаемое событие для всех. В нем озвучен серьезный политический анализ достигнутого страной, а также намечены дальнейшие пути развития государства. Я слушал нашего лидера с большим интересом и отметил для себя много важного. Меня, как представителя молодого поколения, волнует молодежная политика страны и, безусловно, развитие сельскохозяйственной отрасли, которая является стратегической.

На собственном примере могу с уверенностью сказать, что сегодня в нашей стране очень многое делается для молодежи как в части образования, развития творческих и спортивных способностей, так и в плане профессионального роста. Одним словом, есть масса возможностей, чтобы заявить о себе, продемонстрировать свои способности, добиться успеха в различных сферах. И, что немаловажно, и о чем неоднократно говорил Президент: у всех есть равные возможности, вне зависимости от места жительства. К слову, Коммунар, откуда я родом, на мой взгляд, ничуть не уступает райцентру. У нас отличная школа, новый Дворец культуры, если есть желание развиваться, то проблем с этим нет.

Сегодня сельское хозяйство – это перспективная и динамично развивающаяся отрасль, которая, несмотря на санкции и внешнее давление, смогла не только выстоять, но и выйти на новый уровень. Приятно, что и я имею непосредственное отношение к данной сфере. И в Год мира и созидания

будем продолжать делать то, что у нас получается лучше всего, – развивать производство и трудиться на родной земле.