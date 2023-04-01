Управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности СП «АМИПАК»-ОАО Валентина Жукова:



— Условия сохранения суверенитета — тема вчерашнего послания главы нашего государства. Одним из шести условий, которое должен выполнять белорусский народ для сохранения своего суверенитета – это третье условие – экономика, причем экономика социально ориентированная. Рост экономики – это процесс увеличения и улучшения национального производства, выпуск большего количества товаров и услуг, более высокого качества. Рост экспорта – основные пути увеличения занятости населения, и, соответственно, улучшения его благосостояния. Безусловно, санкционные запреты – это жестокий удар по экономике, но, как вчера отметил Президент, экономика нашей страны показала несгибаемой характер и рост. Что касается работы нашего предприятия, то, санкции могли негативно отразиться на экономико- хозяйственной деятельности СП «АМИПАК» — ОАО. Это проблемы с поставкой запасных частей и комплектующих для оборудования производства Германии и Италии, проблемы с поставками импортных сырьевых добавок. Но инженерными, технологическими, коммерческими службами предприятия оперативно и совместно решались эти проблемы, альтернативные поставки были налажены из России и Китая. В результате итоги деятельности предприятия за 2022 год по темпам роста таковы: выручка от реализации товаров, работ, услуг 176, 1%, рост производства в натуральных показателях 117,5%, рост экспорта 176,0%, рост среднемесячной заработной платы 137%. Нужно не бояться санкций, а просто добросовестно работать каждому на своем рабочем месте.