В рамках Единого дня информирования председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с трудовым коллективом КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» и обсудил основные аспекты Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Как показывает практика, Послание Президента имеет широкий резонанс в обществе. И это неслучайно, ведь в нем затронуты все стороны жизни, касающиеся каждого белоруса, намечен вектор и пути развития страны. Отметим, что Послание и сегодня является темой номер один, обсуждаемой в трудовых коллективах.

С главными тезисами выступления белорусского лидера присутствующих ознакомила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Елена Степаненко, подробно остановившись на основных тематических блоках Послания: народном единстве, исторической памяти и национальных традициях, экономике и развитии страны в санкционных условиях, социальной справедливости, независимой внешней политике, обороноспособности и безопасности государства.

Продолжая обсуждение, Анатолий Гапоник подчеркнул, что во главу угла Президент в своем Послании поставил вопрос о стабильном развитии экономики.

– Сила белорусского народа в его единстве и сплоченности, ведь даже санкции и внешнее давление не смогли разрушить нашу экономику, чего, безусловно, добивались многие, кому наша стабильность, независимость, суверенитет и свой путь развития не дает покоя. В некотором роде санкции даже пошли нам на пользу: мы смогли мобилизоваться и выйти на новые рынки, благо нашли поддержку у соседей с востока, где наша продукция пользуется большим спросом. Весомую лепту внесли и аграрии, обеспечившие продовольственную безопасность страны. Бесспорно, чтобы хорошо жить, нужно много и упорно трудиться. Поэтому каждый на своих рабочих местах должен работать с полной самоотдачей, ведь существует прямая взаимосвязь между развитой экономикой, достатком и благополучием народа. Важно соблюдать трудовую дисциплину, четко и качественно выполнять поставленные задачи, – отметил Анатолий Генрикович.

Не обошли стороной и вопрос патриотического воспитания молодежи, которому предстоит строить и развивать страну. То, какие ценности и идеалы будут заложены и привиты молодым людям, такое будущее их ждет. Тема независимой внешней политики и обороноспособности страны, размещения ядерного оружия также вызвала большой интерес у участников встречи.

Подводя итоги встречи, глава района отметил, что белорусам необходимо еще больше сплотиться, чтобы выстоять перед трудностями и внешними вызовами и передать страну в руки трудолюбивому, талантливому, умному и любящему свою страну молодому поколению.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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