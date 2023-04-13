В рамках ИПГ председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник провел встречу с работниками и учащимися аграрно-технического колледжа. Темой обсуждения стали ключевые аспекты Послания Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию.

По словам главы района, мероприятие, по традиции, проходило в широком формате во Дворце Республики и собрало более 2,5 тыс. человек из разных уголков страны. Послание – это своего рода политический диалог, в котором участвуют все. Президент сделал акцент на следующих основных тематических блоках: народное единство, историческая память и национальные традиции, экономика и развитие страны в санкционных условиях, социальная справедливость, независимая внешняя политика, обороноспособность и безопасность государства. Анатолий Генрикович подробно остановился на каждом из тематических блоков.

– Так, говоря о народном единстве, необходимо отметить, что оно является первым условием сохранения суверенитета и независимости страны. А истоки белорусской государственности – это фундамент нашего суверенитета. Белорусский лидер подчеркнул, что мир на земле немыслим без исторической памяти, а созидание – это преемственность исторического пути, это шаг в будущее. И с этим невозможно не согласиться, – отметил глава района. – В своем выступлении Президент выразил благодарность всем, кто занят в реальном секторе экономики. Ведь мы показали несгибаемый характер и, несмотря на санкции и внешнее давление, увеличили производство продукции и товарооборот, выходя на новые рынки сбыта. Что касается социальной справедливости, то здесь Беларусь идет своей дорогой. Особое внимание уделяется пожилым гражданам, молодежи, семьям, воспитывающим детей. Нельзя обойти стороной и тему обороноспособности и безопасности государства, ведь мир в нынешних реалиях невозможно сохранить, не имея сильной и вооруженной по последнему слову техники армии. Чтобы жить в процветающей, независимой и сильной стране, каждый из нас должен с полной самоотдачей работать на своих местах. От этого зависят и наше благополучие, и наша безопасность, и наше будущее.

Обращаясь к присутствующим, Анатолий Гапоник еще раз подчеркнул, что Беларусь – это наша земля и только мы сами знаем, как она должна развиваться.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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