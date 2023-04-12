В этом году девятиклассники и выпускники учреждений общего среднего образования будут показывать уровень знаний по новым правилам. Начальник отдела дошкольного, общего среднего, специального и профессионального образования главного управления образования облисполкома Ирина Дробышевская ответила на самые частые вопросы, которые возникают у учащихся и их родителей.

9-й класс

Вопрос: Когда пройдут выпускные экзамены и в каком формате?

Ответ: Экзамены состоятся с 1 по 9 июня. Все учащиеся будут сдавать их одновременно. Испытания по белорусскому и русскому языкам пройдут в виде письменного изложения, математике – письменной контрольной работы. История Беларуси – в устной форме по билетам, которые утверждены приказом Минобразования от 3 ноября 2022 года. Для дополнительной подготовки учащихся по этому предмету были выделены часы на факультативные занятия. Так что девятиклассники смогут спокойно справиться с испытаниями.

11-й класс

Вопрос: Для чего изменили итоговую аттестацию учащихся?

Ответ: Главная причина введения централизованного экзамена – облегчение нагрузки на учащихся. Если раньше они сдавали три экзамена, затем писали три ЦТ, то теперь остались два экзамена и одно ЦТ. К тому же это позволило совместить выпускную и вступительную кампании (результаты выпускных экзаменов засчитываются при поступлении в вуз), унифицировать форму проведения испытаний (не требуется дополнительная подготовка), мотивировать на выбор будущей профессии (на этапе выбора предмета для сдачи ЦЭ необходимо определиться с дальнейшим профилем обучения). Кроме того, учителя могут одновременно готовить учащихся к экзаменам, а родителям не нужно дополнительно тратиться на репетиторов.

Вопрос: Известны ли даты проведения ЦЭ?

Ответ: Основные дни: 14 мая – русский и белорусский языки, 21 мая – предмет по выбору.

Для тех, кто по уважительной причине не смог сдать экзамен в основные дни, предусмотрены резервные: 23 мая – языки, 25 мая – предмет по выбору. У кого и в эти не получится прийти, в июле есть резервные дни централизованного тестирования. Последняя возможность 21 августа – русский и белорусский, 23-го – предмет на выбору.

Вопрос: Где на Гомельщине можно будет сдать экзамен?

Ответ: В нашем регионе определено 26 пунктов проведения ЦЭ: пять – на базе вузов, 16 – учреждений среднего специального образования и пять – учреждений общего среднего образования. За каждым закреплен определенный список учебных заведений, чьи учащиеся должны сдавать экзамен. Иными словами, самостоятельно выбрать пункт нельзя.

Также нельзя будет подвезти ученика до пункта сдачи ЦЭ: в определенный день организуют централизованный подвоз детей, а после выполнения заданий их отвезут обратно в свое учреждение образования.

Вопрос: Есть ли разница, какой предмет писать вторым – профильный или нет?

Ответ: Важно определиться с дальнейшей профессией ребенка, лишь от этого зависит, какие предметы ему необходимо написать. Не нужно привязываться к тому, профильный предмет сдается в виде ЦЭ или ЦТ. На сайте вуза, куда собираетесь подавать документы, размещена информация о вступительных испытаниях по каждой специальности. Например, один предмет сдается в виде ЦЭ, второй – ЦТ.

Вопрос: Какая отметка ставится в аттестат?

Ответ: По итогам ЦЭ каждый 11-классник с тестовыми баллами выше нуля получает сертификат, в котором отметки выставлены по 100-балльной шкале. Баллы в сертификате переводятся в 10-балльную шкалу по шкалам, разработанным Министерством образования. В аттестат выставляется среднее арифметическое отметок по итогам года и за ЦЭ. Еще один нюанс: аттестат выдадут, если среднее арифметическое будет от 3 баллов и выше. Также к ЦЭ допустят тех, у кого годовые отметки от 3 баллов и выше.

Сертификат централизованного экзамена, как и сертификат централизованного тестирования, действителен два года.

Вопрос: Кто может быть освобожден от централизованного экзамена?

Ответ: Предусмотрено исключение для ребят, которые обучались на дому: они могут быть освобождены от выпускных экзаменов (9 класс) и ЦЭ (11 класс). Для этого не позднее чем за пять дней до завершения регистрации на экзамен необходимо подать заявление руководителю учреждения образования.

К слову, регистрирует учащихся комиссия, созданная в учебном заведении, так что ездить никуда не нужно. Последний день регистрации – 20 апреля. После этого изменить предмет для сдачи ЦЭ невозможно.

От сдачи централизованного экзамена также освобождаются победители третьего и заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.

Победители третьего – от одного ЦЭ по предмету, по которому учащийся стал победителем. В аттестат об общем среднем образовании по этой дис­циплине выставляется 10 баллов.

Победители заключительного этапа освобождаются от всех ЦЭ. В аттестат по «победным» предметам выставляется 10 баллов, по остальным – годовая отметка.

Вопрос: Сохранены ли льготы для олимпиадников?

Ответ: Как и ранее, победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам зачисляются без экзаменов в вузы на специальности, по которым этот предмет является одним из профильных при поступлении (победитель по физике не может поступить без экзаменов в лингвистический университет).

Победители третьего этапа также имеют право поступить в любое учреждение высшего образования на педагогические и наиболее востребованные экономикой специальности, а со следующего года в региональные вузы на специальности, по которым этот предмет также один из профильных. Перечень 53 специальностей, востребованных экономикой, определен постановлением Минобразования № 44 от 9 февраля 2023 года (с ним можно ознакомиться на pravo.by ).

Общая информация

Для учащихся занятия завершаются 31 мая, для 9-х и 11-х классов – 25 мая. Сам же 2022–2023 учебный год заканчивается 31 августа. Последний звонок прозвенит 25 мая, выпускные вечера рекомендовано провести 10 июня.

Вопрос: Нужно ли выпускникам посещать учебное заведение, если экзамены уже написаны?

Ответ: Да, нужно. Для одиннадцатиклассников в последние дни четверти организуют дополнительные консультации и проведут занятия, во время которых можно будет систематизировать и обобщить полученный материал. Поэтому выпускники должны посещать учебное заведение до 25 мая.

Вопрос: Куда обращаться с дополнительными вопросами по поводу испытаний?

Ответ: Вся необходимая информация размещена на сайте Министерства образования. Консультации проводят главное управление образования облисполкома и Гомельского горисполкома, отделы образования администраций Гомеля и райисполкомов. Также на все вопросы ответят директора учебных заведений и их заместители.

Источник: http://gp.by

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