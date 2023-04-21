К сведению желающих осуществлять деятельность в сфере агроэкотуризма и владельцев агроэкоусадеб!

Если Вы планируете зарегистрироваться в качестве субъекта агроэкотуризма, Вам необходимо представить в районный исполнительный комитет письменное заявление об осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма по форме, установленной Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.

ОАО «Белагропромбанк» предоставляет кредитную поддержку субъектам агроэкотуризма для развития Проектов в сфере агроэкотуризма в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 02 июня 2006 года № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь», Указа Президента Республики Беларусь от 04.10.2022 № 351 «О развитии агроэкотуризма».



Кредиты субъектам агроэкотуризма в рамках реализуемых Проектов предоставляются на следующие цели:

переустройство и (или) перепланировку, реконструкцию, ремонт жилых и подсобных помещений жилого дома, предназначенного для приема и размещения агроэкотуристов (приобретение необходимых товарно-материальных ценностей, выполнение отдельных видов строительных работ);

строительство и ремонт гостевых домиков и иных объектов инфраструктуры, являющихся принадлежностями жилого дома для обеспечения временного пребывания агроэкотуристов (приобретение необходимых товарно-материальных ценностей, выполнение отдельных видов строительных работ);

строительство, реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку, ремонт нежилых построек на придомовой территории жилого дома;

оплату оборудования, инвентаря и иного имущества, необходимого для оказания услуг в сфере агроэкотуризма (предметов бытового, культурно-бытового и физкультурно-спортивного назначения и т.п.).



Кредиты предоставляются физическим лицам и сельскохозяйственным организациям.