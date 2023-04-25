Беларусь в ООН решительно выступила против предложений об отказе от принципа консенсуса. Соответствующие заявления на заседании Совета Безопасности ООН сделал постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков, передает корреспондент БелТА.

«Истинная многосторонность невозможна без стремления к диалогу и поиску компромиссов, учитывающих интересы всех заинтересованных сторон. В этом и заключается ценность принятия решений на основе консенсуса, — сказал дипломат. — На фоне заявлений некоторых партнеров, связанных с необходимостью, а в некоторых случаях и с требованием, пересмотра традиционных форм поиска взаимоприемлемых решений, особенно тревожным видится предложение Консультативного совета высокого уровня, опубликованное несколько дней назад, о возможности пересмотра самого понятия «консенсус» либо вовсе отказа от его практики, представляющей, как говорится в документе, «в высшей степени неэффективный и несправедливый подход, позволяющий небольшому числу государств блокировать действия, которые явно необходимы для решения проблем, вызывающих глобальную озабоченность». Мы решительно, категорически отрицаем такие подходы».

В данной связи Валентин Рыбаков напомнил о принципе суверенного равенства, на основе которого и создавалась ООН, где голос каждого государства равнозначен. «Именно данный принцип позволяет избегать диктата и навязывания неприемлемых решений. Только согласие всех заинтересованных сторон придает любой инициативе наиболее эффективный и справедливый характер», — подчеркнул он.

Постпред Беларуси отметил, что многосторонность — это коллективные действия и совместный поиск решений общих проблем.