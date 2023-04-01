Беларусь призвала Украину решительно и мужественно потребовать от США вывести ядерное оружие из Европы. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков на заседании Совета Безопасности ООН по теме «Угрозы международному миру и безопасности», передает корреспондент БелТА.

Одной из тем заседания стало планируемое размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

«Мы благодарны Украине за вынесение этого вопроса на сегодняшнее заседание Совета Безопасности. Мы считаем, что и Совет Безопасности, и все международное сообщество должны наконец обратить самое пристальное внимание на то, какую реальную опасность несут совместные ядерные миссии НАТО и многолетнее размещение ядерного оружия Соединенными Штатами за пределами своей национальной юрисдикции. Мы призываем Украину не останавливаться и решительно, мужественно потребовать от НАТО прекратить практику совместных ядерных миссий, а США — вывести свое ядерное оружие из Бельгии, Германии, Нидерландов, Италии, Турции, которые, по терминологии Украины и некоторых присутствующих здесь стран, должны считаться оккупированными государствами, или странами-заложниками», — сказал Валентин Рыбаков.

Источник: http://gp.by

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