По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни возможны осадки, грозы и туманы.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни потепление, но без осадков не обойдется, уже в пятницу воздух прогреется до +10..17℃, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

«Погода – дама капризная и редко отличается постоянством. А уж в переходные сезоны особенно», – отметила Sputnik начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяна Четырко.

По ее словам, еще в начале этой недели с северными ветрами в нашу страну поступала достаточно холодная воздушная масса, и характер погоды напоминал если не зимний, то как минимум начало весны, а никак не ее середину.

«Но уже во второй половине текущей недели в нашу страну устремился теплый воздух с юго-востока и наконец-то потеплело», – отметила специалист.

По ее словам, к примеру, уже днем в четверг 6 апреля в дневные часы разброс максимальной температуры воздуха составил от +7..+10℃ по юго-западу до +17℃ по востоку республики.

А в пятницу 7 апреля когда православные отмечают Благовещение, днем воздух по республике будет прогреваться до +10..+16℃.

«Аналогичный температурный фон будет преобладать в предстоящие выходные и как минимум до середины следующей недели: в ночные часы будет от +1 до +8℃, а днем от +8 до +17℃. Но, к сожалению, без дождей не обойдется», – сказала Четырко.