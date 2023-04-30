Белорусский игрок Игорь Михальченко стал чемпионом Европы по шашкам-64 в молниеносной программе. Соревнование среди мужчин и женщин проходит в Алании (Турция), сообщил БЕЛТА председатель Белорусской федерации шашек Виталий Анисько.

В чемпионате приняли участие 55 представителей 14 стран. В первый день соревнования прошли в молниеносной программе. По ее итогам золото взял действующий чемпион мира и Европы по шашкам — белорусский спортсмен Игорь Михальченко, бронза — у 15-летнего Артема Тихонова из Волковыска.

Среди женщин лучшей из белорусских спортсменок стала жительница столицы Виктория Николаева.

Впереди у участников соревнования в быстрой и классической программах чемпионата.

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