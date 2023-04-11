Тарифы на некоторые нерегулируемые услуги почтовой связи, которые оказываются физическим и юридическим лицам, изменятся с 11 апреля, сообщили БелТА в РУП «Белпочта».

Таким образом, станут выше тарифы на услуги по пересылке внутренних почтовых отправлений: заказную письменную корреспонденцию, отправления «1 класс» и с объявленной ценностью и «почтовый курьер».

В пресс-службе добавили, что неизменной остается цена на универсальные услуги, в которые входят простые пересылки писем, карточек, бандеролей. Кроме этого, не изменится стоимость на отправку посылок, EMS и другие дополнительные услуги.

Ранее на предприятии сообщили, что «Белпочта» не будет принимать отправления внутренней ускоренной почты во время праздников, то есть 15 и 16 апреля. Подробную информацию можно узнать в контакт-центре по телефонам: 154, (375 33) 300 01 54 (МТС), (375 44) 590 01 54 (А1).

Источник: http://gp.by

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