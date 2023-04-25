26, 27 и 28 апреля с 10.00 до 16.00 в течение двух дней в зависимости от погодных условий на территории Жлобинского, Рогачевского, Светлогорского, Октябрьского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Бобруйск обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ до 3-х часов, сообщили в пресс-службе предприятия.

26 апреля с 09.15 до 15.00 на территории Чечерского, Буда-Кошелёвского, Рогачёвского, Ветковского, Кормянского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Ворновка обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ 1НКБР, Столица.

27 апреля с 10.00 до 16.00 на территории Наровлянского, Хойникского, Мозырского, Ельского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Вербовичи обязательного общедоступного пакета программ, РВ программы Правда радио.

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