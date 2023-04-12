В Белтелерадиокомпании 12 апреля проходит презентация нового спортивного интернет-портала SPORT5.BY, передает корреспондент БелТА.

Работы на новом сайте пока ведутся в режиме отладки. В разработанном функционале нового сайта 11 рубрик: «Футбол», «Хоккей», «Теннис», «Волейбол», «Гандбол», «Баскетбол», «Биатлон», «Олимпийские виды спорта», «Другие виды спорта», «Материалы», «Лента». В рубрике «Материалы» будут размещаться публикации спортивной аналитики. На сайте можно также ознакомиться с программой передач телеканала «Беларусь 5» как день в день, так и на будущую неделю.

По словам генерального директора медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» Ивана Эйсмонта, идея создания портала лежала на поверхности. Белтелерадиокомпания обладает большим человеческим и профессиональным потенциалом. «У нас большая редакция, которая готовит спортивные новости. Мы видели, что обладаем огромным количеством отснятого материала. Это эксклюзив. К сожалению, в эфир попадал мизер от того, что мы могли предоставить нашему зрителю. Тогда и возникла идея создания специализированного спортивного сайта, на котором мы действительно разместим все, что имеем», — рассказал Иван Эйсмонт.

Работа над сайтом велась полтора года. Его преимущество — наличие двух плееров, трансляция по которым будет вестись одновременно. «Впереди большая дорога, будем развивать наш сайт. Для этого нужен человеческий потенциал. Мы решили не тянуть, начинать работу, а уже после развиваться постепенно», — добавил гендиректор медиахолдинга.

Директор телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий отметил, что можно вести речь о создании мини-холдинга, в который войдут телеканалы «Беларусь 5», «Беларусь 5. Интернет» и интернет- портал SPORT5.BY. «Главная отличительная черта этого портала — будут не только новости, но и трансляции. Преимущество в том, что здесь будут более цитируемые новости, чем на других сайтах. Дело в том, что другие сайты перепечатывают чужие новости. У нас будет создана крупная сеть своих корреспондентов, которые будут работать самостоятельно. Это эксклюзив», — добавил Павел Булацкий.

Главный редактор сайта Николай Стуло выразил надежду, что новая площадка станет базой для самых талантливых, креативных и продуктивных спортивных журналистов холдинга. «Уже было отмечено, что у нас есть уникальная возможность бесплатно в свободном доступе транслировать эфир «Беларусь 5» и «Беларусь 5 Интернет». Оба плеера можно смотреть одновременно. Мы делаем спорт для болельщиков удобным», — подчеркнул Николай Стуло.

Сайт позиционирует себя как агрегатор новостей. Он будет собирать весь спортивный контент Белтелерадиокомпании в одном месте. Доступна также мобильная и интернет-версия новостей. Сейчас на сайте около 1,3 тыс. материалов.

По словам Николая Стуло, портал будет делать ставку на эксклюзивные интервью, например Александра Каршакевича и Ивана Тихона. «Мы на молекулы разложили, когда белорусы будут отбираться на игры, как это будет происходить. Легендарному гандболисту Каршакевичу мы задали вопрос в честь дня рождения, прожил бы он заново свою карьеру, на что получили ответ: «Если заново родиться, сделал бы то же самое», — добавил Николай Стуло.

В будущем на сайте появятся турнирные таблицы самых разных чемпионатов, рубрика вопросов, информация о различных спортивных конкурсах. Интернет-портал запускают по частям. Сегодня в 12.30 он стал доступен для жителей Беларуси. Завтра с материалами порталами смогут познакомиться любители спорта со всего мира.

Источник: http://gp.by

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