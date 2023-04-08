Белорусская железная дорога на апрельские и майские праздники назначила уже более 250 дополнительных поездов, сообщили БелТА в пресс-центре БЖД.

С учетом спроса на перевозки пассажиров к уже назначенным ранее на апрельские и майские праздники дополнительным поездам с 29 апреля по 10 мая 2023 года назначены еще более 120 поездов межрегиональных и международных линий.

В межрегиональном сообщении поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск — Брест, Минск — Гомель, Минск — Витебск, Минск — Гродно, Минск — Могилев, Минск — Пинск, Гомель — Брест, Гродно — Орша — Кричев, Витебск — Орша — Гродно, Минск — Коммунары и Коммунары — Орша — Гродно.

В международном сообщении во взаимодействии с РЖД назначены дополнительные поезда для проезда организованных групп и индивидуальных пассажиров по маршрутам: Минск — Москва, Минск — Санкт-Петербург, Брест — Москва, Полоцк — Москва и Смоленск — Санкт-Петербург.

Также в зависимости от спроса на перевозки будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах.

Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на сайте БЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105.

Источник: http://gp.by

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