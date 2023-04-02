Об этом узнавал «Авангард» у работников РУП «Белоруснефть-Особино» накануне Дня единения народов Беларуси и России.

Сергей Воронов, инженер строительного отдела:

— Помимо духовной веры, языка, ментальности, нас объединили общие успехи и трагедии. Ведь мы, будучи одним народом, подвергались нападкам с самой древности. Все пройденные бок о бок события оставили отпечаток на белорусах и россиянах, помогли осознать ценности дружбы и мира, а также научиться взвешенно принимать решения.

Кирилл Фомичев, инженер по промышленной безопасности:

— Мы — один народ, у нас общая история и победы. Несмотря на все опасности, наши государства остаются в дружеских отношениях, сохраняют взаимопонимание и оказывают друг другу поддержку, что весьма ценно. Я бывал в России и с уверенностью могу сказать: мы очень похожи. Россияне такие же гостеприимные, добрые, отзывчивые, как и белорусы.

Елена Лапицкая, начальник отдела снабжения:

— Белорусский и русский народы дружили всегда. В одно время нас разделили границы, но они так и остались условными. Кстати, я родом из деревни в Брянской области. В 1991 году переехала в Беларусь и с тех пор эту страну считаю своей второй родиной. Здесь выросли мои дети, здесь я успешно реализовалась в профессии. У меня, как и у многих белорусов, в России остались друзья и родственники. Мы поддерживаем связь и стараемся чаще приезжать к ним в гости.

Алина Юринская

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