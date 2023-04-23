Более Br12 млн собрано по итогам республиканского субботника. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Леонид Заяц, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Предполагали, что будет около Br12 млн, а на сегодня, по нашим данным, уже есть Br12,3 млн. Немало людей приняли участие в субботнике. Приведены в порядок захоронения времен Великой Отечественной войны, мемориалы, комплексы, памятные места, убраны скверы, парки, придорожные полосы. Часть населения принимала участие в посадке леса», — сказал Леонид Заяц.

Сегодня премьер-министр Роман Головченко вместе с вице-премьерами также принял участие в республиканском субботнике. Руководство правительства и аппарата Совмина высадило саженцы на площади 2,7 га в Столбцовском лесхозе.

Половину денежных средств, заработанных в день проведения республиканского субботника, планируется направить Гомельскому облисполкому на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти (Калинковичский район). Еще 50% перечислят Брестскому облисполкому на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

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